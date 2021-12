Van chouchou tot figurant: de terugval van Club sinds het exploot op speeldag 1

Champions League‘PSG overrompeld door Club Brugge, MNM in de schaduw gezet door Lang-Vanaken-De Ketelaere.’ Zes weken na ‘Le jour de gloire’ hangt het Europees avontuur aan een zijden draadje. Of hoe de wereld er voor Club tussen PSG thuis en Parijs uit helemaal anders uitziet.

Accreditatieaanvragen tot in Fiji, handtekeningenjagers van de luchthaven in Oostende tot aan het Van der Valk-hotel in Oostkamp. Verbouwingen op de perstribune. Brugge voor twee dagen het epicentrum van de voetbalwereld, die snakte naar een glimp van het Europese debuut van Messi, voor het eerst op de planken in een coöperatie met Neymar en Mbappé. De tridente trok bleek in Jan Breydel. ‘Overweldigd door een ploeg met slagtanden’, ondervond televisiestation RMC. ‘Overrompeld door Brugge’, kopte ‘L’Equipe’.

In de dagen na het exploot op 15 september lag de wereld aan de voeten van blauw-zwart. Aan die van De Ketelaere, aan die van Philippe Clement, de kolonel van een leger goed geïnstrueerde soldaten die het mondiale voetbal met stomheid verbaasden. Vincent Mannaert nam de complimenten van prins Nasser Al-Khelaifi met trots in ontvangst. De degradatie van Ruud Vormer, die meteen na de stunt van Club naar huis snelde, was slechts een voetnoot in het ganse gebeuren. In zijn plaats gingen Hendry en Nsoki met de aandacht lopen.

Volledig scherm © Photo News

En of de relaps nadien groot was, zowel in de competitie als in de Champions League. Noa Lang ging in spaarstand, Charles De Ketelaere blonk uit in afwezigheid. Simon Mignolet sloeg kemels, Nsoki werd het symbool van de defensieve onzekerheid. Man City (2x) en Leipzig deelden mokerslagen uit, voor het eerst sinds 2015 keerden wegwerpgebaren en fluitconcerten terug. Philippe Clement verloor zijn stamina, Genk werd ei zo na zijn Waterloo.

Zes weken na PSG thuis zijn we in Parijs. Boulogne-Billancourt, thuishaven van Paris Saint-Germain FC. Vandaag ziet de wereld van Club Brugge er helemaal anders uit, ondanks de overwinningen op KRC Genk (2x) en Seraing. Lof en euforie ruimden plaats voor een pak tegengoals en zware nederlagen. Van coleider in de groep des doods naar nummer laatst. De rol van blauw-zwart lijkt op speeldag 6 uitgespeeld, de strijdvaardige kreten van Vanaken en co ten spijt. Het geaccrediteerde journaille faciliteren is voor PSG een koud kunstje. Op matchday -1 waren de beveiligers rondom en binnen het Parc des Princes minder gespannen dan dat dit in het verleden het geval is geweest. En in de perszaal hadden we een plaatsje voor het uitkiezen — Clements babbel liet de Fransen koud. Eentje van het persagentschap AFP trok toch zijn stoute schoenen aan: “Waar is het fantastische Club Brugge van speeldag 1 gebleven?” Clement steigerde: “Vóór deze campagne dacht iedereen…” De rest van dat betoog kent u intussen.

Wat voor PSG een beproeving had kunnen worden, is nu een verplicht nummertje. Voor blauw-zwart dreigt voor het eerst in vier jaar een lente zonder Europees voetbal. Vanavond heeft de chouchou van speeldag 1, die ook nog in Leipzig stuntte en één helft Manchester City bedwong, het mes op de keel. Ondanks een blitzstart nu toch een alles-of-nietswedstrijd. Clement en Mata zaten op de persconferentie met een dubbel gevoel. Een derde stunt, als we ons kwalificeren? “Noem het maar een mirakel”, was de coach realistisch.

Volledig scherm © Photo News