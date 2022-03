“United mag na Ronaldo ook nog Mbappé en Haaland halen, dan winnen ze nog niets. De clubcultuur is ziek”

Het was een mooi trio bij BT Sports, de Engelse Champions League-rechtenhouder: Rio Ferdinand, Paul Scholes en Owen Hargreaves. Een mooie rode avond kon het ook worden, na de goeie uitgangspositie in Atlético (1-1, al was het ook daar lang huilen met de pet op - dixit Marc Degryse: “Dit Man United is niet om aan te zien. Zoiets krijg je toch niet uitgelegd?” ). Een nieuwe desillusie werd het echter. 0-1. Het trio probeerde zoiets dan toch maar uitgelegd te krijgen. Rio Ferdinand zat er het dichtst op.

Paul Scholes legt de reden van de malaise bij de merkwaardige beslissing om de Duitser Rangnick tot het einde van het seizoen als een soort van interim-manager aan te stellen. “Het is o zo moeilijk om de juiste coach voor dit United te vinden, maar ik weet hoegenaamd niet welke de reden was waarom ze voor Rangnick zijn gegaan. Of dat nu voor zes maanden, zes weken of zes dagen is. Er huist wel wat echt talent in de kern, maar dat komt er niet uit omdat er geen goeie coach is. Dat is nu het allerbelangrijkste: die juiste trainer vinden. Met Diego Simeone aan het roer, had United zich geplaatst en niet Atlético... ‘We’ hebben al pijnlijke jaren achter de rug en ik vrees dat we ons moeten voorbereiden op nog meer van dat. United heeft een moeilijke periode achter de rug en ik denk dat het nog wel even zal duren voor ze weer zijn waar ze willen zijn.”