Union speelt in Europa League wéér tegen Union Berlin, ook stevige tegenstanders voor Anderlecht en AA Gent in Conference League

KIJK. Union-CEO Bormans over nieuwe confrontatie met Union Berlin: “Een beetje jammer”

Toch wel een domper voor Union. Net als in de groepsfase van de Europa League treffen ze hun Duitse naamgenoot: Union Berlin. In Berlijn gingen de Brusselaars in september met 0-1 winnen dankzij een goal van Senne Lynen. Maar de Bundesliga-ploeg nam begin november revanche met een 0-1-zege dankzij een goal van Sven Michel.

Union Berlin is sportief zeker geen evidente loting. De club heeft in de competitie net als Bayern München en Borussia Dortmund 43 punten en is zo gedeeld leider. In de Europa League knokte Union Berlin zich in de play-offs dan weer knap voorbij Ajax. Trainer Karel Geraerts kent Union Berlin uiteraard goed na de dubbele confrontatie van vorig jaar en spreekt van “een heel zware tegenstander” (zie video onder).