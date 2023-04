Union de strafste, Club Brugge de rijkste: het Europees recordseizoen van de Belgische clubs in cijfers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het belangrijkste cijfertje van het Europese seizoen. Dankzij de sterke prestaties van de Belgische clubs rukte ons land op van de dertiende naar de achtste plaats op de UEFA-coëfficiëntenranking. Het rechtstreekse Champions League-ticket vanaf 2024 weer op zak en ook de andere Europese tickets krijgen een upgrade.

Club Brugge is, ondanks dat het de achtste finales van de Champions League bereikte, niét de ploeg die de grootste bijdrage leverde aan het coëfficiëntensucces. Die eer is voor Union, dat dankzij vijf zeges en drie draws in zijn Europa League-campagne de kroon spant met 4.000 punten. Club is wel tweede, maar moet die plaats verrassend genoeg delen met Anderlecht. Paars-wit sprokkelde zijn punten immers niet alleen in de hoofdtabel van de Conference League, ook de voorrondes leverden hen aardig wat op. Plaatst paars-wit zich vanavond in Alkmaar, dan schudt het Club helemaal van zich af.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De kwalificatierondes zorgen overigens voor het verschil tussen de coëfficiëntpunten van Anderlecht en AA Gent - die voorts een identieke campagne aflegden. De Buffalo’s verloren in de voorrondes van de Europa League twee keer tegen Omonia Nicosia, terwijl Anderlecht in de Conference League de maat nam van Paide Linnameeskond en Young Boys.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De historische Champions League-campagne van Club Brugge levert qua coëfficiëntpunten dan wel niet meer op dan de andere Belgische clubs, financieel duldt de landskampioen geen tegenstand. Van de 71 miljoen euro die België dit seizoen al verdiende in de Europese competities, ging liefst 41,9 miljoen naar Club.

Zelfs als Union, Anderlecht of AA Gent een Europese beker zou winnen, staat er lang niet zoveel op hun bankrekening als op die van Club. Union strijkt bij eindwinst van de Europa League nog 11,4 miljoen euro op, Anderlecht of AA Gent moet het in de Conference League stellen met 7 miljoen euro extra.

Het toont nog maar eens het enorme verschil in de prijzenpot tussen de verschillende competities aan. Het totale prijzengeld van het kampioenenbal bedraagt meer dan 2 miljard (!) euro, de Conference League moet het met tien keer minder stellen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het maakt dat België zelfs in een historisch seizoen niet kan meedingen met de allergrootste voetballanden. De Belgische teams verdienden slechts zo’n 3 procent van de totale prijzenpot, zeven Europese clubs haalden zelfs al meer centen binnen dan Club, Union, Anderlecht, AA Gent en Antwerp sámen. Of hoe een recordjaar meteen in perspectief geplaatst kan worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De meest productieve der Belgische ploegen? Union Saint-Gilloise. De Brusselaars verzamelden in deze Europese jaargang gemiddeld het hoogste aantal punten én ze scoorden de meeste doelpunten. Victor Boniface als hofleverancier, die met zes goals zelfs gedeeld topschutter is in de Europa League. Anderlecht is volgens de statistieken dan weer de best verdedigende ploeg.

Bij onderstaande cijfers moet uiteraard ook de kanttekening over de sterkte van de tegenstanders gemaakt worden. Club Brugge en AA Gent verzamelden gemiddeld minder punten dan Antwerp, maar de Great Old trof in de voorrondes van de Conference League natuurlijk minder zware tegenstanders dan pakweg Club in de Champions League.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AP