Union blijft imponeren in Europa: 3-3 na nieuwe spektakelmatch geeft zekerheid over Europese overwintering

Europa LeagueUnion blijft verbluffen in de Europa League: opnieuw pakte de Brusselse club uit met een fameuze comeback na een 1-3-achterstand voor een 3-3-gelijkspel. Het maximum is Union wel kwijt, maar met 10 op 12 is Europese overwintering sowieso een feit en wenkt zonder meer de groepswinst.

Haast wonderlijk is het hoe Union en Club Brugge voor België nu samen in Europa stoeien. Hoe groot ook het structurele verschil tussen beide clubs, na de gezamenlijke verbeten titelstrijd vorig seizoen houden ze dit seizoen gelijke tred in de Belgische competitie en blinken ze elk op hun niveau uit in de Europese campagne, met tien op twaalf punten na vier speeldagen.

Union heeft daarbij een patent op opmerkelijke comebacks in Europa. Want eerder draaiden ze ook een achterstand thuis tegen Malmö en op Braga terug. Wie denkt dat het energiereservoir van Union toch eens moet leeglopen, kwam bedrogen uit: ook in de return zat er nog genoeg in de tap voor weer een dolle wedstrijd, bol van spektakel.

Braga maakte van bij de start wel zijn aanvallende intenties duidelijk: met zijn kwieke voetbal en stevige pressing kon Union moeilijk in zijn ritme komen. En net toen Union wat meer begon op te rukken, kwam Braga op de counter nogal ‘gelukkig’ op voorsprong. Doelman Anthony Moris schatte het schot van Vitinha volledig verkeerd in en liet de bal via zijn armen in doel glippen.

Volledig scherm © REUTERS

De wedstrijd was alweer een minuut verder toen de Portugese radioverslaggever achter ons nog steeds zijn langgerekte ‘goooooaaal’ aan het uitschreeuwen was. Het tegendoelpunt had Union wel wakker geschud. De gelijkmaker volgde al bij de eerste de beste kans. Nieuwkoop zag zich op rechts gelanceerd en trok de bal in een ruk goed voor. Boniface controleerde en schoot in de draai raak (1-1). Union op weg naar de zoveelste mooie Europese avond, leek het op dat moment. Het voetbal begon te swingen. Vanzeir trapte alleen voor doel wat zelfzuchtig schuin naast en Adingra schiep met enkele van zijn vinnige acties gevaar in de Portugese verdediging.

Maar Braga zou daarna op korte tijd uitlopen tot 1-3. Bij een vrije trap lette de Uniondefensie niet goed op. Vitinha kopte vrij zijn tweede van de avond binnen. Union gunde Braga iets te veel ruimte. Zo glipte Vitinha opnieuw door de defensie en stormde hij alleen op Moris af. Nu verschalkte hij de doelman met een koelbloedig stiftertje (1-3).

Volledig scherm © AP

Coach Karel Geraerts veranderde bij de rust het geweer van schouder. Burgess - nog voor de match onzeker door een opgelopen enkelverzwikking op Cercle - haalde niet zijn normale niveau en bleef aan de kant. Union schakelde met Lapoussin in de ploeg over naar een 4-4-2. Met hernieuwde moed trok Union naar voren en kreeg al snel een morele boost. Vanzeir kopte een aangesneden hoekschop van Teuma snel in de korte hoek binnen (2-3).

Het Unionpubliek geloofde er weer helemaal in en gaf extra verbale stuwkracht: Boniface kopte de kans op de gelijkmaker binnen het bereik van doelman Matheus en Adingra dreigde met dribbels. Aan de overkant ‘herpakte’ Moris zich met twee sterke saves. Union bleef er voor gaan en zowaar hingen de bordjes op het uur alweer gelijk: Lapoussin schilderde vanop links de bal op het hoofd en Boniface kopte genadeloos binnen (3-3). Zelfs met gespitste oren hoorden we de Portugese verslaggever in zijn microfoon amper de gelijkmaker aan zijn luisteraars fluisteren.

Boniface lukte zo al zijn derde goal al in de Europa League, na eerder vijf treffers in de CL-voorronde met Bodo/Glimt. Wees maar zeker dat zijn marktwaarde bij Union op korte tijd al fameus gestegen is. Union zocht daarna op enthousiasme de volle buit: doelman Matheus kreeg werk op pogingen van Lapoussin en Adingra, na een zoveelste mooi nummertje van de Ivoriaan. Hij bleek een constante gesel in de aanval. Union pakte nog uit met een versmachtend slotkwartier, maar de precisie voor doel bleef wat achterwege. Wie kan het de spelers kwalijk nemen na een zoveelste heldhaftige avond? Deze keer volstond ook een dik verdiend gelijkspel voor een doldwaas feestje.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © BELGA

