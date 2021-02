UEFA moet schuiven door corona: waar vindt welke Europese wedstrijd plaats?

VoetbalHet coronavirus zorgt in de Champions League en de Europa League voor een heuse stoelendans. Door de uitbraak van de Britse variant in Groot-Brittannië moesten ploegen die een Engelse tegenstander over de vloer krijgen, op zoek naar een andere thuisbasis. Zo ontvangt Leipzig bijvoorbeeld Liverpool in Boedapest. Een overzicht.

Het coronavirus blijft de wereld in z'n greep houden en dat heeft ook gevolgen voor het Europese voetbal. Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Portugal beperken het reizen van en naar Groot-Brittannië of lassen zelfs een inreisverbod in. Daardoor kunnen Engelse ploegen niet in die landen een wedstrijd komen spelen. Volgens de reglementen van UEFA moet de thuisploeg op zoek naar een oplossing wanneer het de bezoekende ploeg niet kan ontvangen.

En dus moesten Leipzig, Atlético Madrid en Borussia Mönchengladbach voor hun thuiswedstrijd in de 1/8 finales van de Champions League uitwijken naar een andere locatie. Op 16 februari ontvangt Leipzig Liverpool in Boedapest, op 24 februari geeft Gladbach in hetzelfde stadion partij aan Manchester City. Op 23 februari trekt Chelsea naar Atlético, maar dan in Boekarest.

Ook in de Europa League is het schuiven. Molde - Hoffenheim gaat op 18 februari door in het stadion van Villarreal in Spanje. Door de gesloten grenzen en regels met betrekking tot quarantaine vanwege het coronavirus is het voor de Duitsers namelijk niet mogelijk naar Noorwegen af te reizen. Diezelfde avond vindt Real Sociedad - Manchester United plaats in Turijn en is Benfica in Rome ‘gastheer’ voor Arsenal.

Overzicht Champions League:

16/2: Leipzig - Liverpool in Boedapest, Hongarije

23/2: Atlético Madrid - Chelsea in Boekarest, Roemenië

24/2: Mönchengladbach - Man City in Boedpast, Hongarije

Overzicht Europa League:

18/2: Molde - Hoffenheim in Villarreal, Spanje

18/2: Real Sociedad - Man United in Turijn, Italië

18/2: Benfica - Arsenal in Rome, Italië

Volledig scherm De Puskas Arena in Boedapest, waar twee wedstrijden in de Champions League plaatsvinden. © Pool via REUTERS