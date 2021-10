UEFA legt Antwerp één match zonder publiek op na wangedrag supporters tegen Frankfurt

De voetzoeker op doelman Trapp, het Bengaals vuur voor de aftrap, enkele fans op het veld en vechtpartijen op de tribunes. Enkele Antwerp-supporters maakten het tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Frankfurt wel erg bont op de Bosuil. De club reageerde fel op de gebeurtenissen en maakte meteen z'n intenties duidelijk om de amokmakers te vervolgen. Een zware sanctie van de UEFA leek bovendien in de maak.

Die sanctie valt uiteindelijk al bij al nog mee. Antwerp ontvangt op donderdag 4 november het Turkse Fenerbahce in de Europa League, een wedstrijd die het UEFA zonder publiek moet afwerken. Volgens ‘The Great Old' heeft de UEFA “rekening gehouden met de inspanningen van de club om de daders te identificeren en te bestraffen”.

Stadionverbod tot vijf jaar

“Een lege Bosuil moeten aanschouwen op matchdag doet pijn”, reageert Antwerp in een statement. “Dit treft vooral de echte supporter, schaadt het imago van de club zowel in België als in Europa en heeft een enorme financiële impact. Duizenden supporters worden benadeeld, hoewel die zich steeds aan de waarden en normen van onze club houden en elke wedstrijd opnieuw op een ongeëvenaarde en positieve manier de ploegen aansturen.”