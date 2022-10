Twee goals en vier assists, ruwe diamant Adingra is de man in vorm bij Union: “Simon is een kleine bom”

EUROPA LEAGUEBij Union springt Simon Adingra (20) niet alleen in het oog door zijn geblondeerd kapsel, met twee goals en vier assists in de laatste vier matchen is hij ook de man in vorm. Union slijpt zijn ruwe diamant: “Ik moet me in België bewijzen om in Brighton een kans te krijgen.”

De laatste training van Union voor het Europese duel met Braga op OH Leuven: de bal wat rondtikken hoort bij de opwarming. Simon Adingra doet de oefening met een lach: hij lijkt zich bijzonder goed in zijn vel te voelen bij Union. Sportief zit hij ook in bloedvorm, zelfs zonder een vaste basisstek. Vorige week hielp hij als invaller op Braga met twee assists voor Gustaf Nilsson in de slotfase het tij keren. Zondag tegen Cercle startte hij wel in de basis en kroonde hij zich met een loepzuivere assist en een koelbloedig afgewerkte goal tot matchwinnaar.

Voor een 20-jarige speler legt Adingra imposante cijfers voor. Ook al stond hij dit seizoen ‘slechts’ 64% van alle speelminuten van Union op het veld, hij telt met 4 goals en 5 assists de beste statistieken van alle aanvallende Union-spelers, beter nog dan de al zo geprezen Victor Boniface (3 goals, 2 assists). Alleen kapitein Teddy Teuma doet als middenvelder met 5 goals en 6 assists nog beter bij Union.

Volledig scherm © BELGA

Coach Karel Geraerts springt van bij het begin voorzichtig om met zijn jonge ruwe diamant: mogelijk houdt hij Adingra ook thuis tegen Braga, op de bank, als extra wapen achter de hand. “We geven Simon tijd en krediet om te groeien en gaan hem niet ‘verbranden’ vanaf dag één”, had Geraerts al gezegd bij de competitiestart, na zijn beauty debuutgoal tegen STVV. Geen wonder dat Geraerts zich nu erg tevreden toont over zijn ontwikkeling: “Simon maakt stap per stap progressie. Hij is op het veld om het verschil te maken en dat doet hij. Simon doet zijn directe tegenstander veel pijn.”

Joviaal en goedlachs

Union had Adingra sinds zijn komst wat van de media afgeschermd. Hij is nogal timide, heet het. Maar na zijn glansrol tegen Cercle mocht Adingra een praatje met de journalisten slaan, en dan blijkt hij duidelijk joviaal en goedlachs. Straffe uitspreken over zichzelf zal hij wel niet meteen doen: wel vijf keer beklemtoonde hij het belang van de groep boven zijn eigen sterke vorm: “De ploeg in zijn geheel draait goed. Daar profiteer ik ook van. Ik heb hier goede ploegmaats, ze helpen me in alles.”

Adingra opereert het liefst op de linkerflank, maar draafde onder Geraerts ook al in de spits op. In het 3-5-2-systeem mag hij als wingback zijn defensieve taken niet verwaarlozen. Bij zijn vorige Deense club Nordsjaelland had hij aanvallender een iets vrijere rol. Het is daar dat Brighton hem deze zomer voor 8 miljoen euro wegplukte en hem dan meteen uitleende aan Union.

Volledig scherm © AFP

“Mijn defensieve inspanningen kunnen nog beter”, zegt Adingra zelfkritisch. België ziet hij als ideale tussenstap om ooit zijn droom als voetballer in de Premier League waar te maken: “Voor mij is Union nu de essentie. Ik moet me hier in België bewijzen om een kans te maken in Brighton. Het voetbal hier is nog wat fysieker dan in Denemarken, het tempo ligt iets hoger. Ik kan hier veel ervaring opdoen, ook omdat Union in Europa speelt. Dat is nieuw voor mij en zie ik als een mooie uitdaging.”

Zijn integratie in België verliep vlot. Ploegmaat Lazare hielp veel: “Hij is een landgenoot, we doen veel dingen samen”, zegt Adingra. Maar wennen aan het Europese klimaat, de cultuur en het voetbal deed hij al bij Nordsjaelland. Die Deense club is in handen van de Ghanese voetbalacademie Right To Dream waar Adingra zijn opleiding genoot en als uitverkoren toptalent zijn doorbraak in Europa mocht forceren. Nordsjaelland spaart kosten noch moeite om Afrikaanse spelers ook naast het veld goed te begeleiden, tot het leren koken onder chefs, zodat ze goed zelfstandig kunnen leven.

Profiel van Mitoma

Union heeft met Adingra door zijn individuele actie duidelijk een attractie, maar de staf besteedt veel tijd in Adingra collectief te laten denken. Zijn assist aan Vanzeir tegen Cercle was een mooi staaltje. “In het begin was het niet makkelijk om automatismen te vinden”, zegt Vanzeir. “Maar nu begrijpen we elkaar steeds beter. Als ik zie dat hij aan de buitenkant zijn actie doet, loop ik naar de eerste paal. Zijn acceleratie is enorm, maar ik ben ook snel en probeer hem te volgen.”

Zo heeft Adingra wat hezelfde profiel als Kaoru Mitoma, die met zijn snelheid en actie vorig seizoen een meerwaarde bleek. Brighton riep de Japanner deze zomer terug. Kapitein Teddy Teuma ziet eenzelfde surplus nu in Adingra: “Simon brengt veel vuur in de ploeg. Hij is een ‘kleine bom’, heel dynamisch en snel en heeft een verwoestende crochet. Brighton kocht hem niet voor niets.”

Volledig scherm © BELGA