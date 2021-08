Toch iémand die z’n debuut niet miste: veelbelovende invalbeurt van Radja Nainggolan

Na zestig minuten kwam Nainggolan het veld op. Rescue Radja, want op dat moment stond het al 3-1. Wel, in tegenstelling tot de twee andere debutanten, miste Nainggolan z’n entree niet. Radja zat meteen goed in de match en sleurde in al zijn enthousiasme ook die andere invaller, Miyoshi, mee. De Japanner zorgde bijna meteen voor wat op dat moment de aansluitingstreffer was. Nainggolan was meteen dé patron op het Antwerpse middenveld. Hij zette Yusuf kordaat op rechts, om zelf links te lopen en schold binnen de minuut de scheidsrechter de huid vol toen die in zijn ogen onterecht een overtreding tegen hem floot.

“Het was echt goed om Radja bezig te zien. Hij heeft de ervaring die we nodig hebben. Hij was heel goed aan de bal, vond oplossingen. Al vond ik ook dat je zag dat het zijn eerste match in lange tijd was, maar hij gaf alles en daar draaide het om. Ik vond zijn invalbeurt perfect. Hij was kalm, vroeg de bal en was slim eens hij hem had. Hopelijk is hij klaar om snel 90 minuten te spelen.”