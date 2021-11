Tiende plaats op coëfficiëntenranking vér weg na zwakke Europese week voor Belgische clubs, maar er is hoop

VoetbalVerlies voor Club, verlies voor Gent, een puntje voor Genk en Antwerp. ‘t Was weer een mager beestje, de Europese week van onze Belgische ploegen. De o zo begeerde 10de plaats op de coëfficiëntenranking blijft zo ver weg. Al is, verbazend genoeg, niet álles kommer en kwel.

U moet weten, een toptienplaats in de coëfficiëntenranking is goed voor een rechtstreekse vertegenwoordiger in de groepsfase van de Champions League, editie 2023-2024. Bij aanvang van deze campagne stond België nog mooi negende, maar nu dreigt de vrije val. In de ranking van dit seizoen staan we namelijk pas 13de en bij de verdeling van de Europese tickets wordt door de UEFA een vijfjaarcoëfficiënt gehanteerd. Daardoor spelen we na volgend seizoen de geweldige jaargang 2016-2017 en de bijhorende 12.500 punten (waar we toen zelfs het zesde beste land van Europa mee waren) kwijt, en komt het huidige, veel minder succesvolle seizoen, in de plaats.

Momenteel is dit de stand rond de tiende plaats:

10. Rusland 32.682 punten

11. Oekraïne 31.400

12. Servië 29.875

13. België 29.800

Volledig scherm Ook bij Gent - nochtans zeker van Europese overwintering - overheerste teleurstelling. Coach Hein Vanhaezebrouck verontschuldigt zich bij de meegereisde fans. © Photo News

Toch zien we een straaltje licht aan de einder. We zijn immers niet het enige land dat met punten gooit. Zo is Oekraïne, nummer 11, helemaal plat gevallen. Zowel Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev als Zorya Luhansk verloren én zijn meteen ook Europees uitgeschakeld. Zij kunnen dus enkel nog punten scoren op de laatste speeldag van de groepsfase. Om de kloof met hen te dichten hebben we weliswaar nog 1.600 punten nodig, maar onoverkomelijk is dat niet. ‘Plaats 11, wat zijn we daar nu mee?’, vraagt u zich af? Wel, mogelijk wordt die stek nog heel belangrijk. Verder hierover meer.

0.075

Een andere opsteker is dat ‘kloof’ niet langer het juiste woord is om het verschil met het nummer 12 te omschrijven. Servië heeft met 29.875 slechts 0.075 punten meer dan ons land. Domper op de feestvreugde is dat Rode Ster Belgrado eerste staat in haar Europa League-groep en dus uitzicht heeft op een vol punt bonus. Bovendien ligt ook Partizan Belgrado in de Conference League nog op ‘overwinterkoers’. Afwachten dus of dat kleine kloofje niet opnieuw oploopt.

De afstand tot nummer 10, Rusland, verkleinde weliswaar van 3.282 tot 2.882 punten. Maar Zenit is wél al zeker van overwintering in de Europa League en ook Spartak Moskou is nog volop in de running voor een langere Europese campagne. In alle eerlijkheid: die tiende plaats kunnen we dus vergeten.

Volledig scherm Genk - met hier Ugbo - knokte zich naar een punt in Zagreb en mag blijven dromen van Europese overwintering. © BELGA

Levenslijn

Gelukkig duikt daar alsnog een levenslijn op. De 11de plaats, wél nog binnen bereik, kan mogelijk óók volstaan om een rechtstreeks Champions League-ticket te bemachtigen. Indien de winnaar van de Champions League zich via de reguliere competitie kan plaatsen voor het kampioenenbal - wat meestal het geval is - krijgt de elfde namelijk ook dat begeerde ticket. Alle hoop laten varen, doen we dus niet. Maar het zou mooi zijn mocht Club alsnog derde worden in haar groep en Genk in extremis die tweede plek pakken in haar poule. Europese overwintering levert immers ook wat op. En elk puntje telt.