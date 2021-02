Thibaut Courtois over Hazard: “Eden is terug zijn gelukkige zelve”

“Het was belangrijk om geen tegengoal te slikken”, vertelde Thibaut Courtois. “Voor deze match wisten we dat het een offensieve tegenstander was, maar ik heb amper werk gehad. Enkele hoge ballen en wat meevoetballen, meer niet. Die rode kaart maakte het misschien zelfs moeilijker voor ons, want Atalanta zakte diep terug om de nul te houden en op de counter te spelen. Met de jongens die gekwetst zijn, was het moeilijk voor ons om meer te creëren. We mogen tevreden zijn dat we hebben gewonnen.”

Courtois had het ook even over Eden Hazard. “Hij traint nog niet mee met de groep, wel apart. Hopelijk kan hij binnenkort weer aansluiten, maar ik denk niet dat hij terug zal komen voor hij vollédig genezen is. Hij is wel terug zijn gelukkige zelve.”

Zidane: “Courtois wordt alsmaar belangrijker in ons spel”

“We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, zelfs tegen tien”, reageerde Zidane. “We vonden weinig ruimtes. Atalanta heeft sterk verdedigd. Maar we hebben een belangrijke uitgoal gemaakt. Dit is een goed resultaat. Van de kwalificatie zijn we nog niet zeker, maar dit is een belangrijk doelpunt. Nu volgt er een grote match in Madrid. Wat goed was vandaag, is dat we geen kansen tegen hebben gekregen. Ook wij stonden defensief goed, alleen misten we iets offensief, dat is waar. Natuurlijk moesten we het wel zonder enkele aanvallers doen. Deze match is mooi voor de jongens die er vandaag wel bij waren. Hoe het is met Eden? Hij zit met een blessure die hem ambeteert. Maar we weten wat voor een speler hij is en wat hij ons kan bijbrengen als hij goed is. Hij zit nog even onder contract (tot 2024, red.). En hij zal wel doen wat hij moet doen. En Courtois? Thibaut wordt alsmaar belangrijker in ons spel.”