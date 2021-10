Super League nog niet begraven: nieuw plan voorziet in “100% open Europese competitie” met subsidies voor bezoekende fans

Buitenlands voetbalIn het voorjaar leek de Super League met twaalf rebellerende Europese topclubs even snel begraven dan geboren. Maar achter de schermen werken Real, Barcelona en Juventus aan een alternatief plan, dat in Duitse media uitgelekt is: de ‘nieuwe Super League’ zou nu een open competitie nastreven die ook financieel wil tegemoetkomen aan bezoekende fans.

Onder meer de Frankfurter Allgemeine Zeitung en WirtschaftsWoche konden een document inzien waaruit blijkt dat de Super League nog lang niet dood en begraven is. De Spaanse topclubs Real en Barcelona hebben zich samen met Juventus er nooit officieel van afgekeerd, in tegenstelling tot Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético, Inter, Liverpool, Man. City, Man. United en Tottenham. Zij trokken onder felle druk van de politiek en protesterende fans hun aanvankelijke toezegging op 19 april na twee dagen weer in.

Real, Barça en Juve zien zich bij de voortzetting van het plan ook juridisch gesteund. Een Spaanse rechtbank oordeelde deze zomer dat de Europese voetbalunie UEFA drie clubs niet mag straffen voor hun revolutionaire Europese competitie. Er ligt een verzoek neer bij het Hof van Justitie van de Europese Unie of de Europese voetbalunie UEFA de oprichting van een Super League wel mag tegenhouden.

In het gelekte document staat dat nieuwe Super League afziet van een (semi-) gesloten competitie, waarbij het gros van de topclubs elk jaar verzekerd is van een startbewijs. Die format stootte toen op felle tegenkanting bij voetbalfans. “De nieuwe liga zal 100% open zijn”, luidt het. “We scharen ons achter het opzet om bij de voorgestelde Europese Super League het concept van ‘permanente leden’ af te schaffen en open te staan voor de Europese topclubs.”

Volledig scherm Protesterende fans van Chelsea maakten in april dit jaar duidelijk dat ze niet te vinden waren voor de Super League, die zich als een gesloten Europese topcompetitie wou afscheuren van de UEFA. © EPA

Er is sprake van een hoogste klasse met twintig Europese teams en een tweede liga met nog eens twintig deelnemers die zich kunnen kwalificeren. Het plan bevat voorts een opmerkelijk fancharter om bezoekende supporters te subsidiëren. Voor de helft van alle tickets moet een maximumprijs gelden.

Maar ook deze format leest als een oorlogsverklaring voor de Champions League, het paradepaardje van de UEFA. De Super League wil de almacht en monopoliepositie van de UEFA over het organiseren van Europese voetbalcompetities breken en wacht met spanning de uitspraak van het Hof van Justitie in Europa af.

Het is verre van onzeker of het ooit tot een afsplitsing komt. De UEFA plant zelf vanaf een hervorming van de Champions League die de topclubs financieel moet paaien. De SuperChampions-competitie wil vanaf 2024 het aantal van 32 clubs in de Champions League uitbreiden naar 36 clubs. Ook verandert de huidige groepsfase in een nieuw systeem waarin de 36 clubs volgens een ranking gegarandeerd tien groepswedstrijden spelen.

Volledig scherm UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zich altijd fel gekant tegen een afsplitsing en pakte zelf uit met een hervorming van de Champions League vanaf 2024. © AFP

Er hoeft geen tekening bij dat de verdeeldheid draait over de verzuchting van de Europese topclubs om zoveel mogelijk verzekerd te zijn van topaffiches en navenant meer inkomsten te genereren. De UEFA verdeelt in de huidige Champions League een pot van een slordige 2 miljard euro aan start- en winstpremies en tv-marketinggelden. Paar de Super League ging er in april nog prat op onder meer dankzij de Amerikaanse investeringsbank JP Morgan een slordige 3,5 miljard euro te kunnen verdelen over de twaalf oprichters en drie nader te bepalen ploegen. De winnaar alleen al zou zich verzekerd zien van 400 miljoen euro, een pak meer dan de circa 120 miljoen euro die de laureaat in de Champions League incasseert.

Volledig scherm De machtige Real Madridvoorzitter Florentino Perez blijft achter de schermen een roerganger voor de Super League. © EPA