Spaanse pers ziet Barça “ontslagen worden bij de top van het Europese voetbal”, Frenkie de Jong gebeten hond: “Een mislukking”

Champions LeagueFC Barcelona werd gisteren voor het eerst in 21 jaar uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Bovendien scoorden de Catalanen in zes matchen slechts twee doelpunten - van het ooit zo sprankelende Barça blijft nog maar weinig over. Dat zag ook de Spaanse pers, die Barcelona uitwuift aan de Europese top: “Het was een prestatie die alle tekortkomingen pijnlijk blootlegde.” Een overzicht.

Mundo Deportivo: “Nog lange weg te gaan”

Het Catalaanse ‘Mundo Deportivo’ zag de bui voor de aftrap eigenlijk al hangen. “Bayern had sinds 2013 in de eigen Allianz Arena niet meer verloren in de groepsfase van de Champions League. Barcelona had nog nooit gewonnen in Bayern. Bovendien werd de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld en sneeuwde het de hele avond door - een klimaat dat de opdracht voor Barça nóg wat bemoeilijkte, ondanks het feit dat de mannen van Nagelsmann al lang geplaatst waren. Maar het blijven Duitsers, op vlak van competitiviteit kennen ze hun gelijken niet. Xavi heeft een pak werk op de plank liggen: zijn ploeg is verre van volwassen genoeg en heeft een lange weg te gaan vooraleer ze de besten weer het vuur aan de schenen zal kunnen leggen.”

De krant licht er ook de prestatie van Ousmane Dembélé uit, de “mug die na 20 minuten bevroor”. “Alle ogen waren vooraf op hem gericht. De Fransman was de grote hoop van Barça om de Duitse verdediging pijn te doen. Met zijn snelheid, zijn dribbels, zijn vaardigheid om te schieten... Dat laatste lijkt wel verboden voor de rest van het team - bot als een schaar die kleuters gebruiken om kartonnen knutsels te maken. Maar toen het erop aankwam, stelde Ousmane opnieuw teleur. Neuer moest niet een keer ingrijpen en na 72 minuten haalde Xavi hem naar de kant.”

Volledig scherm Ousmane Dembélé (rechts) in duel met Dayot Upamecano. © EPA

Marca: “Laat deze nachtmerrie zo snel mogelijk stoppen”

“Barça zit nog steeds vast in de tijd”, steekt het Madrileense ‘Marca’ van wal. “Deze nachtmerrie begon na de 2-8-vernedering in het voorjaar van 2020 in Lissabon en is eigenlijk nog steeds bezig na de nederlaag van gisteren in München. Die avond in Lissabon - ook tegen Bayern - betekende het einde van een sportief tijdperk en legde de slechte economische toestand pijnlijk bloot. De sterren - Luis Suárez, Messi, Griezmann - vertrokken en de heropbouw van het elftal begon. Dat zal langer duren dan verwacht, want er zijn nog steeds peperdure spelers die in de toekomst eigenlijk niks meer zullen betekenen voor Xavi. Deze nederlaag in de Allianz Arena staat symbool voor de pijnlijke degradatie op Europees niveau. De Catalanen mogen met amper twee gescoorde goals in de groepsfase eigenlijk nog blij zijn dat ze naar de Europa League mogen.”

“Barça moet het seizoen nu zo goed mogelijk proberen eindigen. Met 16 punten achterstand op Real in de competitie en deze vroege uitschakeling in de Champions League, is het tijd om de realiteit onder ogen te zien. De heropbouw moet verdergezet worden, zonder daarbij het hoofd te verliezen. In de top vier eindigen en zo volgend seizoen weer Champions League spelen - dat moet het doel zijn. Laat deze nachtmerrie zo snel mogelijk stoppen.”

Volledig scherm © EPA

AS: “De Jong speelde alsof het hem niets kon schelen”

Nog in Madrid spreekt ‘AS’ van “het ontslag van Barça bij de top van het Europese voetbal”. “Het was een prestatie die alle tekortkomingen pijnlijk blootlegde. Ze konden niets inbrengen tegen een Bayern dat nooit hoger ging dan de derde versnelling en de indruk gaf er geen vernedering van te willen maken. Het deed wat denken aan een vermoeide tijger die te lui is om op een gazelle te jagen, maar het toch doet omdat dat is wat de natuur van hem verwacht. Barça daarentegen keert terug naar de donkere tijden van intussen meer dan twintig jaar geleden.”

Daarnaast pikte de krant er drie spelers uit die ver onder de verwachtingen bleven. Vooral de Nederlander Frenkie de Jong moet het ontgelden.

Over Ter Stegen: “Hij is al een tijd een schim van zichzelf. Hij behoort niet langer tot de top, net als het team.”

Over Piqué: “De centrale verdediger die het ooit Cristiano Ronaldo moeilijk maakte in sprints van 50 meter, is niets meer dan een herinnering. Hij heeft veel ervaring, maar het helpt hem niets meer in de confrontaties met Europese topspitsen.”

Over De Jong: “Toonde nul persoonlijkheid in een belangrijke match. Verwerpelijk. Een aankoop van 86 miljoen euro mag niet spelen alsof het hem niets kan schelen. Een mislukking.”

Volledig scherm Musiala juicht, De Jong reageert gelaten. © Photo News

SPORT: “Dit Barça is geen team voor mirakels”

Om de cirkel rond te maken keren we terug naar Catalonië, waar ‘SPORT’ Barça uitwuift als Europese topclub. “Een nieuw hoofdstuk in de dramatische achteruitgang van Barcelona. Uitgeschakeld worden in de groepsfase van de Champions League is - hoewel het voorspelbaar was - enorm pijnlijk. Het legt de triestige realiteit bloot van een ploeg die al te lang niet competitief is geweest. Dromen van een zege in München was geloven in een mirakel. En dit Barça is daar niet het team voor.”

“Barça zei gisteren ‘adios’ tegen de Champions League, maar het afscheid werd eigenlijk al eerder ingezet. Twee goals in zes matchen, beiden tegen Dinamo Kiev... Xavi moet drastische beslissingen nemen en op de jonge spelers inzetten. Gooi de veteranen die het niet verdienen om te spelen eruit. En smeek om nieuwe spelers.”

“Barcelona heeft een ster nodig om zijn toekomst op te bouwen”, stelt het blad. “Zonder Messi is er geen enkel referentiepunt. En geen goals. Zo kan je natuurlijk geen wedstrijden winnen - zélfs niet in de Europa League. Xavi wou dat Barça geschiedenis schreef in München door er voor het eerst te winnen. Ze hebben ook geschiedenis geschreven, maar op de verkeerde manier: voor het eerst in 20 jaar niet door de groepsfase. Het zal lang duren om van deze tragedie te bekomen.”

Volledig scherm Xavi. © AP