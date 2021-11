Real en Inter zeker van Champions League na winter, Courtois houdt netten schoon bij zege in Tiraspol

Club Brugge Onze Club-wat­cher roept op: “Willen de heren Lang, De Ketelaere, Vanaken en Mignolet weer opstaan?”

Big players step up in the big moments. Speeldag vijf in de Champions League, thuis tegen RB Leipzig, is zo’n big moment. Vandaar deze oproep: willen zij die straks favoriet zijn voor de Gouden Schoen weer opstaan? Het zal nodig zijn…

23 november