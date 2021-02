REACTIES. Vormer: “Het was gewoon niet goed genoeg” - Mignolet: “Frustrerende avond”

“We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden”, reageerde Vormer. “We hebben kansen gehad, maar zij maken een mooie goal omdat wij niet meelopen. Het moet gezegd: ook wij hebben niet veel gecreëerd. Het was niet goed genoeg.” Een excuus dat Club wel kan inroepen: door de coronaproblemen miste het enkele belangrijke pionnen. “Maar dat mág geen excuus zijn. Als wij op volle sterkte waren, dan hadden we ze wel weggespeeld. Maar goed, we liggen eruit. Dit is balen. Het zij zo. Nu moeten we vol voor de titel en beker gaan. We moeten doorgaan.”

Brandon Mechele: “We werden weggedrukt”

Brandon Mechele was eveneens erg ontgoocheld. “Eén onoplettendheid en het was bingo. Kiev had één kans... Het is jammer om het zo weg te geven. Die 0-1 was een vermijdbaar tegendoelpunt. We moesten onze man volgen, maar dat gebeurde niet. Dat we veel jongens missen? Dat klopt. Er was ook een kwaliteitsverschil, maar de vervangers hebben hun best gedaan. In de tweede helft werden we achteruit geduwd. Dat mocht niet. Voor doel misten we scherpte.”

Simon Mignolet: “Frustrerende avond”

“Dit was het verwachte scenario”, baalde Simon Mignolet. “We hebben kansen gehad, maar bij 0-0 weet je dat ze gaan komen. Ze waren frisser. In de laatste twintig minuten speelden zij alles of niets, en dan valt in het slot jammer genoeg dat doelpunt. Dan wordt het moeilijk. Wij hebben geen echte kans meer gehad. Dit is frustrerend en spijtig. Ik ben ervan overtuigd dat als we konden doorstoten, dat we iets moois hadden kunnen betekenen in de Europa League. Op volle sterkte hadden we vandaag niet verloren, neen. Dit is een ontgoocheling, omdat je niet weet wat het had kunnen zijn zonder die coronabesmettingen. Iedereen heeft alles gegeven, maar het was spijtig genoeg net te weinig.”

Volledig scherm © Photo News

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News