RB Leipzig komt ondanks verstoorde voorbereiding met vertrouwen aan aftrap: “We maken een heel grote kans om Club te verslaan”

Neen, ook RB Leipzig is niet vrij van zorgen in de aanloop van het allesbepalende duel tegen Club Brugge morgenavond in de Champions League. Vooreerst mist de club met Olmo, Poulsen, Simakan, Halstenberg en Saracchi een handvol spelers. Afgelopen weekend verloor de Duitse vicekampioen kansloos op het veld van Hoffenheim, wat tot een crisisgesprek leidde in de kleedkamer. Alsof de sportieve zorgen nog niet groot genoeg zijn, testten coach Jesse Marsch en doelman en aanvoerder Peter Gulácsi ook nog eens positief. Na een hoogrisicocontact in de gezinssfeer ging ook T2 Marco Kurth in isolatie, waardoor assistent Achim Beierlorzer morgenavond aan het roer staat. De 54-jarige coach was eerder jeugdtrainer in Leipzig en stond tussen juli 2019 en september 2020 ook aan het hoofd van Bundesligaclubs FC Köln en FSV Mainz.

“Jesse en Peter vertonen lichte symptomen, maar stellen het goed”, stak Beierlorzer vanmiddag van wal. “Natuurlijk zullen we met Jesse in contact staan tijdens de wedstrijd. Dat zal ook voor de besprekingen vooraf het geval zijn. Momenteel hebben we dit nog niet in detail besproken, maar we zullen alle mogelijke middelen gebruiken.” Marsch zal, net als Philippe Clement vorig seizoen in Kiev, in contact staan met de bank tijdens de wedstrijd. In doel wordt Gulácsi vervangen door de 23-jarige Spaanse doelman Josep Martinez.

“Hoffenheim uit was zwak”, erkende Zweeds international Emil Forsberg. “Maar het groepsgesprek heeft ons deugd gedaan. We hebben goed kunnen praten en weten wat er beter moet. Kijk, we maken een heel grote kans om Club te verslaan en willen die grijpen. De sfeer is goed, de training was super.” Interim-coach Beierlorzer: “Brugge zal er staan, want ook zij hebben een slechte match gehad in Mechelen. Het wordt een héél intensieve wedstrijd. Iets wat zij goed kunnen, maar waarop wij voorbereid zijn. Na onze slechte eerste helft in de heenmatch hadden we heel veel controle over de wedstrijd en creëerden we kans na kans. Dat moeten we proberen te herhalen, maar dan vanaf de eerste helft. Morgen willen we Club bedwingen en voorbij steken in het klassement.”

