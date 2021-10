Prijzengeld Europa: Club Brugge verdiende al 10 miljoen meer dan andere Belgische clubs... sámen

Dat Club Brugge als enig Belgisch team in de Champions League speelt, heeft er uiteraard veel mee te maken. Zo ligt het startgeld voor de Champions League meer dan 12 miljoen hoger dan dat van de Europa League of de Conference League. Ook de winstpremies op het kampioenenbal zijn van een andere grootorde dan die in de andere Europese competities. Elk punt in de Champions League levert 930.000 euro op, terwijl dat in de Europa League ‘slechts’ 210.000 euro is en in de Conference League maar 167.000.