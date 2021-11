Overtuigend Manchester City klopt PSG in eigen huis, beide ploegen zeker van volgende ronde

Champions LeagueHet resultaat van de miljardenclash in Manchester deed er eigenlijk niet veel meer toe. Man City verzekerde zich van winst in groep A, PSG sloop in zijn zog mee. Als Club Brugge in de Europa League wil overwinteren moet Clement op de laatste speeldag op clementie rekenen van die twee grootmachten. Wie stelt de zwakste ploeg op?

Tussen wens en werkelijkheid gaapt vaak een verschil. Vraag maar eens aan Mauricio Pochettino.

Een beeld vertelde alles over de eerste helft in Manchester City - PSG. Een camera in de nok van het Etihad-Stadion zoomde uit - ‘the tactical cam’ in het keuzemenu. Rond de zestien van PSG stonden zeven spelers, met daarachter een doelman klaar om in te grijpen. Zo’n twintig meter verder sloften er drie terug. Zijn tweede linie: Kylian Mbappé - Lionel Messi - Neymar. Op papier de strafste drietand ooit. Op het veld alles behalve al een eenheid.

Eén cent voor de gedachten van Pochettino. Zijn trainer zoekt al een tijdje een uitweg uit Parijs, maar ondanks de flirt met Manchester United blijft hij steken op de Périphérique. Zijn PSG draagt na elf maanden nog altijd niet zijn stempel. Kan ook moeilijk. Een trainer die graag werkt met hongerige, energieke en dociele voetballers moet nu een elftal smeden met eigenzinnige vedetten. Moeilijke combo.

Zonder Kevin De Bruyne, zonder Jack Grealish, zonder Phil Foden verstikte City de bezoekers bijna een helft lang. Handen op de keel. Alleen die finale kneep ontbrak. Kimpembé bracht redding op de lijn. Hakimi gooide zich in de baan van een schot. Soms is scoren een hele opgave voor Man City. Kampioenen in het creëren van kansen.

Een statistiek vatte het overwicht van City: in die eerste helft raakte Riyad Mahrez, creatieveling van City, evenveel ballen als Mbappé en Messi samen.

Pep Guardiola stemt in. Aan de rust had Manchester City misschien 2-0 voor moeten staan. Voor het uur vertelde de LED-wall in het Etihad-Stadion een ander verhaal: MCI 0 - 1 PAR. Tegen de gang van het spel in. Het genie zat hem in het tikwerk van Messi. De flits. En vervolgens het doelpunt van Kylian Mbappé. De Franse topper sloeg de armen over mekaar en dook op de knieën. Ijskoude killer. Klasse dreef boven. Guardiola schudde het hoofd.

Gezien de rammeling die Club Brugge op Jan Breydel kreeg van Leipzig stond er in Manchester nog weinig op het spel, buiten de groepswinst. Die waar Guardiola zijn zinnen op heeft gezet. Meteen gooide hij er een extra aanvaller in. Gabriel Jesus, dit seizoen wel vaker de aanvaller met de angel.

Hij moest even wachten op zijn goal. Raheem Sterling sprong eerst ‘to the rescue’. Een banneling tegen wil en dank. De onvrede van de wispelturige international is de voorbije weken over Engelse en Spaanse kranten gesmeerd. Hij wil meer spelen. Hij vindt zichzelf beter dan de bijrol waarin Guardiola hem heeft geduwd. Als zijn statuut niet verandert, wil hij in januari weg, maar City is niet bereid mee te werken aan een huur. De interesse van Barcelona wordt er weggelachen. Wie gaat dat betalen? City is geen bank.

Neymar vergat PSG weer op voorsprong te trappen. Gouden kans.

Daarna zag Bernardo Silva zijn moment daar. Een mens vraagt zich af waarom City afgelopen zomer overwoog de Portugees elders te slijten. Zijn constantste en beste speler dit seizoen.

Gündogen liep en kapte. Riyad Mahrez zwiepte de bal voor doel. De klaar kijkende Bernardo legde aan de tweede paal simpel terug.

Jesus bedankte Bernardo en de goden.

In Groep A liggen plaats 1 en 2 vast. Begin december beslissen de invallers van Man City en PSG over het Europa Leagueticket van Leipzig en Club.

Wie stelt de minste gerodeerde ploeg op?

In de de groepsfase van de Champions League is het overigens Engeland boven. Letterlijk dan. Manchester City is baas in Groep A. Liverpool wint groep B. Man United is zeker van de eerste plaats in Groep F. En Chelsea doet een gooi naar winst in groep H - het deelt de leiding met Juventus.

