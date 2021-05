Oude Club-bekende Carlos Bacca op zoek naar Europa League-hattrick (én Spaanse primeur)

Europa LeagueGeen Belgen in de Europa Leaguefinale Villarreal - Man United, of misschien toch een ‘halve’. Carlos Bacca is als ex-speler van Club Brugge een oude bekende. De Colombiaan kan in zijn derde EL-finale zijn derde triomf vieren. Met een goal van Bacca? In dat geval lukt hij een Spaanse primeur.

Start hij of start hij niet? Carlos Bacca ligt wat in balans met Paco Alcacer om naast Gerard Moreno aan de aftrap te komen in de aanval van Villarreal. Recent sterke prestaties met een hattrick tegen Sevilla verhogen zijn kansen, maar coach Unai Emery kan Bacca ook als een fetish zien. Bacca speelde en won eerder al twee EL-finales met Sevilla. Bacca scoorde toen telkens: een penalty in de strafschoppenreeks tegen Benfica in 2014, en een jaar later twee goals in de 3-2-zege tegen Dnipro Dnipropetrovsk.

Bijkomende uitdaging voor Bacca: als hij ook een doelpunt lukt tegen Man United, is hij de eerste speler ooit die met twee verschillende Spaanse teams in twee grote Europese finales scoort.

De Belgische Clubfans zullen hem dat gunnen. Zij houden goede herinneringen over aan Bacca sinds hij in de winter van 2012 in Club arriveerde. Na een moeilijke aanpassingsperiode ‘ontplofte’ hij in het seizoen 2012-2013 met 25 goals en 10 assists in de competitie. Dat diende als lanceerplatform voor een mooie carrière via Sevilla langs AC Milan tot nu bij Villarreal.

Bacca koestert zijn Belgische verleden. Hij heeft nog regelmatig contact met Club en feliciteerde hen met de titel. Bacca heeft sinds zijn vertrek in België ook voetballend veel progressie gemaakt. In het begin bij Club twijfelde de publieke opinie nog over zijn technisch kunnen en fysiek hinkte hij in uithoudingstesten achterop. Snelheid had hij wel al, maar vooral zijn neus voor goals maakte hem exceptioneel. Doorheen de jaren is Bacca fysiek verbeterd, ook kaatst hij nu verfijnder en scoren bleef hij altijd doen, zelfs gaandeweg met links. Het bewijst zijn doorzettingsvermogen. Bacca geloofde altijd in zichzelf en zei dat luidop: “Ik ga goals maken.”

In Spanje voelt Bacca zich nu als een vis in het water. Nu is hij een pure familieman, net zoals zijn familie een steun betekende bij zijn moeilijk Club-begin. Intussen heeft hij drie kinderen: zoon Carlos Daniel (11) en twee dochters, Karla Valentina (8) en Abigail (2). Carlos scoort als spits bij de jeugd van Villarreal even vlot en koelbloedig als zijn pa, de opvolging lijkt verzekerd.

