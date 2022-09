Ongeziene statistiek: het enige land waarvan de clubs in Europese poules nog ongeslagen zijn, is... België

Europees voetbalDe charme van het voetbal. Op het Europese toptoneel telt België de voorbije decennia niet meer mee, maar kijk: dit seizoen heeft nog niet één Belgische club verloren in de poulefase van Champions, Europa of Conference League. Als enige (!) van de in totaal 35 deelnemende landen. Met dank aan Club Brugge, Union, AA Gent en Anderlecht. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Club Brugge: 6 op 6 in de Champions League. Gewonnen van Bayer Leverkusen en dinsdagavond Porto in eigen huis zwaar afgetroefd: 0-4. Union in de Europa League: stuntzege bij Bundesliga-club Union Berlin, gisteravond in Leuven feestmatch tegen Malmö: 3-2 en ook 6 op 6. Ten slotte zijn AA Gent en Anderlecht in de Conference League nog ongeslagen. Beiden goed voor 4 op 6. De Buffalo’s na een draw in Molde en winst tegen Shamrock Rovers, Anderlecht na winst tegen Silkeborg en een gelijkspel gisteravond in Boekarest bij FCS. Voor elk van de vier clubs lonkt Europese overwintering.

Volledig scherm Union zorgde voor een Brussels feestje in Leuven: 3-2 tegen Malmö. © Photo News

Wat een verschil met de voorbije Europese jaren van onze Belgische clubs en dan vooral vorig seizoen. Anderlecht werd toen uitgeschakeld in de voorrondes van de Conference League, Genk en Antwerp eindigden troosteloos laatst in hun Europa League-poule, net zoals Club Brugge in hun Champions League-groep na een 0-5-bolwassing op de voorlaatste speeldag tegen RB Leipzig. Alleen AA Gent overwinterde, maar vloog er in de achtste finales van de Conference League ook alweer uit tegen het Griekse PAOK.

Volledig scherm Het Anderlecht van Kompany sneuvelde vorig jaar in Arnhem tegen Vitesse. © BELGA

Het rechtstreekse Champions League-ticket, waarvan landskampioen Club Brugge dit seizoen nog profiteerde, zijn we voor het seizoen 2023-2024 kwijtgespeeld door die slappe resultaten. Maar dankzij dit voorlopig uitstekende seizoen (ook Antwerp schakelde in de voorronde van de Conference League Drita en Lilleström uit om finaal te sneuvelen tegen Basaksehir) is de kans groot dat België straks opnieuw in de top tien eindigt. Of top elf, als de CL-winnaar zich rechtstreeks plaatst via de competitie. Waardoor die ‘degradatie’ tot slechts één seizoen beperkt kan blijven.

Porto - Club Brugge: 0-4

Volledig scherm Bart Verhaege genoot dinsdagavond in het Drakenstadion mee van het Brugse succes. © Photo News