Ondanks late gelijkmaker Leverkusen dwingt Union een prima uitganspositie af, Boniface maakt wederom indruk

Union mag blijven dromen van een Europese halve finale. Met een zoveelste sterke prestatie en 1-1-gelijkspel op verplaatsing in Leverkusen houdt de Brusselse club zijn troeven in handen voor de return volgende week. Wie anders dan Victor Boniface maakte het belangrijke doelpunt voor Union: wat een béresterke spits.

Kleine club met een grote historie”, zo presenteerde Leverkusen tegenstander Union in zijn officieel clubblad. Ook in zijn Europees comebackseizoen knoopt Union aan met zijn verleden: eind jaren vijftig speelde Union al eens een sterke Europese kwartfinale tegen AS Roma. Nu verbaast Union voor de tweede keer op rij op verplaatsing tegen een Duitse topclub. De 3-3 in Union Berlijn was al knap, de 1-1 in Leverkusen mag er ook zijn.

Hoe gek zou het zijn als Union straks met een budget van amper twintig miljoen euro in de halve finale van een Europese competitie staat, als eerste Belgisch club na dertig jaar sinds Antwerp in 1993?

Waar stopt dit Europese verhaal? “In de finale”, zo had Boniface na de kwalificatie tegen Union Berlin geantwoord. Wat toen nog als een stoutmoedige grap of bluf klonk in het moment van pure euforie, lijkt nu meer op een nuchtere verzuchting.

Als één iemand recht van spreken heeft, dan Boniface heeft recht van spreken. Hij ontpopte zich in Leverkusen weer tot de gevaarlijkste speler van Union. De Nigeriaanse spits bleek vlot aanspeelbaar, moeilijk van de bal te zetten en zocht de weg naar doel. Een van zijn acties deed aan Jan Ceulemans denken: op kracht en met vallen en opstaan zette hij zich door en poeierde nog een schot af waar doelman Hradecky alert moest reageren. In de corner daarop zeilde de bal na een duel tegen de onderkant van de lat.

En kort na de pauze sloeg Boniface dan dodelijk toe. Teuma krikte zijn stats als assistgever op door hem gepast in de ruimte aan te spelen: Boniface prikte de bal koelbloedig in de verste hoek voor zijn zesde goal in deze Europa League. Eerder in het seizoen had hij in de CL-voorronde met Bodo/Glimt ook al vijf keer raak getroffen. Met zijn elfde Europese goal dit seizoen zet hij dus opnieuw zijn voet naast… Erling Haaland. Om maar te zwijgen over zijn marktwaarde die verder als een raket de hoogte inschiet.

Toch straf hoe matuur Union speelde tegen een Duitse subtopper die onlangs nog Bayern over de knie legde en zijn bloedvorm met zeven zeges op rij etaleerde. De Brusselse club maakte lange tijd dankzij een goede organisatie en stevige duelkracht dat Leverkusen nooit zijn gevreesde tempovoetbal ontwikkelen.

Op voorhand bestond de vrees of de wat tragere verdedigers van Union de snelle aanval het hoofd kon bieden, maar dat viel best mee. Voor de rust zaaide een doorgebroken Wirtz wel even paniek: hij plaatste de bal naast. Ook Diaby mikte twee keer vanop afstand naast. Doelman Moris mocht zich gelukkig prijzen dat Hincapie een kopbal niet beter kaderde nadat hij een voorzet verkeerd ingeschat had.

In de tweede helft kwam Union na de voorsprong via Boniface wel zwaar onder druk te staan. De buitenspelval klapte enkele keren met risico open. Leverkusen zocht onverhoeds naar de gelijkmaker: een kopbal van Frimpong zoefde maar rakelings naast. In de slotfase kreunde Union steeds meer en Florian Wirtz prikte de verdiende 1-1 binnen. Maar ook daarmee houdt Union voor de return al zijn kansen gaaf.

De match in cijfers:

