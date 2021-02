Neymar roert zich op Twitter en vindt strafschop voor Barcelona “een grap”

Kurzawa tikte Frenkie de Jong aan in de zestien en die ging neer. Messi zette Barcelona op voorsprong. ‘Piada esse penalti’, ‘wat een grap deze strafschop’, twitterde Neymar. Voorafgegaan door een pak smileys. Neymar - ex-Barça natuurlijk - was er na een pak reacties wel snel bij om de tweet te verwijderen. Nadien feliciteerde hij wel zijn ploegmakker Kylian Mbappé met diens doelpunten. PSG won uiteindelijk verdiend met zware 1-4-cijfers in Camp Nou. Mbappé was goed voor een hattrick.