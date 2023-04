“Natuurlijk denken we aan de finale”: ondanks late gelijkmaker dwingt Union prima uitgangspositie af, Boniface maakt wederom indruk

Kleine club met een grote historie”, zo presenteerde Leverkusen tegenstander Union in zijn officieel clubblad. Ook in zijn Europees comebackseizoen knoopt Union aan met zijn verleden: eind jaren vijftig speelde Union al eens een sterke Europese kwartfinale tegen AS Roma. Nu verbaast Union voor de tweede keer op rij op verplaatsing tegen een Duitse topclub. De 3-3 in Union Berlijn was al knap, de 1-1 in Leverkusen mag er ook zijn.

Hoe gek zou het zijn als Union straks met een budget van amper twintig miljoen euro in de halve finale van een Europese competitie staat, als eerste Belgisch club na dertig jaar sinds Antwerp in 1993?

Waar stopt dit Europese verhaal? “In de finale”, zo had Boniface na de kwalificatie tegen Union Berlin geantwoord. Wat toen nog als een stoutmoedige grap of bluf klonk in het moment van pure euforie, lijkt nu meer op een nuchtere verzuchting.

Als één iemand recht van spreken heeft, dan Boniface. Hij ontpopte zich in Leverkusen weer tot de gevaarlijkste speler van Union. De Nigeriaanse spits bleek vlot aanspeelbaar, moeilijk van de bal te zetten en zocht de weg naar doel. Een van zijn acties deed aan Jan Ceulemans denken: op kracht en met vallen en opstaan zette hij zich door en poeierde nog een schot af waar doelman Hradecky alert moest reageren. In de corner daarop zeilde de bal na een duel tegen de onderkant van de lat.

En kort na de pauze sloeg Boniface dan dodelijk toe. Teuma krikte zijn stats als assistgever op door hem gepast in de ruimte aan te spelen: Boniface prikte de bal koelbloedig in de verste hoek voor zijn zesde goal in deze Europa League. Eerder in het seizoen had hij in de CL-voorronde met Bodo/Glimt ook al vijf keer raak getroffen. Met zijn elfde Europese goal dit seizoen zet hij dus opnieuw zijn voet naast… Erling Haaland. Om maar te zwijgen over zijn marktwaarde die verder als een raket de hoogte inschiet.

Op voorhand bestond de vrees of de wat tragere verdedigers van Union de snelle aanvallers van de Duitse tegenstanders het hoofd kon bieden, maar dat viel best mee. Voor de rust zaaide een doorgebroken Wirtz wel even paniek: hij plaatste de bal naast. Ook Diaby mikte twee keer vanop afstand naast. Doelman Moris mocht zich gelukkig prijzen dat Hincapie een kopbal niet beter kaderde nadat hij een voorzet verkeerd ingeschat had.

In de tweede helft kwam Union na de voorsprong via Boniface wel zwaar onder druk te staan. De buitenspelval klapte enkele keren met risico open. Leverkusen zocht onverhoeds naar de gelijkmaker en toonde dan toch zijn vermogen om een ploeg weg te drukken. Een kopbal van Frimpong zoefde maar rakelings naast. In de slotfase kreunde Union steeds meer en Florian Wirtz prikte de verdiende 1-1 binnen. Maar ook daarmee houdt Union voor de return al zijn kansen gaaf.

Union-uitblinker Bonioface: “Natuurlijk denken we aan de finale”

In interviews blijft Victor Boniface graag bescheiden, maar het is moeilijk om zich weg te cijferen wanneer hij telkens een hoofdrol vervult. Zijn prestatie tegen Leverkusen mag opnieuw het stempel ‘indrukwekkend’ krijgen. Al zal hij dat dus niet over zichzelf zeggen: “Als speler wil ik me wel elke dag verbeteren. Ik werk hard om te doen wat ik het beste kan. Belangrijke goals maken zoals deze, daarom ben ik hier. Ik ben ook blij dat ik dit niveau haal omdat ik een paar jaar geleden met zware blessures geworsteld heb. Om dan terug zo terug te komen… dan mag ik trots op mezelf zijn.”

Boniface geeft toe dat zijn doelpunt in Leverkusen van fraaie makelij was: “Het was een geweldige goal. Ik dank Lapoussin omdat hij een loopbeweging maakte waardoor ik één op één stond met de verdediger. Zo kon ik het doel vinden.” Boniface was vaak ook alleen door fouten af te stoppen: “Ik stond tegenover zeer goede verdedigers, zeer sterk en zeer snel. En soms oordeelde de scheidsrechter wat verkeerd… Maar dat is voetbal.”

Volledig scherm © Photo News

Boniface is al de ‘Mister Europe’ van Union genoemd. Nogal wiedes: in Leverkusen lukte hij zijn zesde treffer voor Union in de Europa League, na eerder dit seizoen al vijf Europese goals gemaakt te hebben met Bodo/Glimt in de CL-voorronde. Met elf Europese goals houdt hij nota bene gelijke tred met niemand minder dan Erling Haaland van City. Boniface kijkt verbaasd en laat zijn hoofd niet gek maken: “Ik tel mijn goals niet zo. Ik probeer elke kans te grijpen, of het nu in Europa is of in de competitie om mijn team te helpen.”

Union houdt met het gelijkspel de kansen gaaf in de return voor een plek in de halve finale. Maar Boniface had al na de uitschakeling van Union Berlin in de kwartfinale gezegd dat hij van een finale droomt. “Natuurlijk denken we aan een finale. Het is een droom die we kunnen doorduwen. Als voetballer speel je de Europese competitie niet voor de fun, maar om iets te bereiken.”