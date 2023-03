Na de zoveelste ontgoocheling voor PSG: trekt Doha de handen af van zijn speeltje? Gaat Messi naar de MLS? En wat met Mbappé?

Champions league “Het einde was er één van extreme wreedheid”: Spaanse pers vrij mild voor Carrasco, die wel in gezicht wordt uitgela­chen na gemiste penalty

Yannick Carrasco in de rol van antiheld in een knotsgekke slotfase. Altético Madrid moet verder bikkelen om de Europa League, voor overwintering in de Champions League is de ploeg van Diego Simeone uitgeschakeld. De Argentijn nam het evenwel op voor de Rode Duivel die diep in blessuretijd een penalty miste en ook in de Spaanse pers bleef onze landgenoot relatief buiten schot.