Met Johan Boskamp in de Kuip voor Feyenoord - Marseille: “Dessers was vanavond een wereldspits”

Johan Boskamp – in Nederland is het Jan – wrijft zich in de handen wanneer we hem treffen aan de ingang van de Kuip. Het is donderdagavond en over twee uur speelt zijn Feyenoord een Europese halve finale. Tegenstander is Olympique Marseille. Hij heeft er zin in. “Ze zijn te pakken, dat wordt 3-0”, bluft hij. Maar er is ook nervositeit bij de voormalige Gouden Schoen. “Ik wist niet wat doen dus heb ik deze middag Colo Colo-River Plate opgezet. Copa Libertadores, werelds is dat altijd.”