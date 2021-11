Mertens scoort met panenka en draagt eerste doelpunt sinds april op aan z'n zwangere vrouw Kat

Dries Mertens viel op bezoek bij het Poolse Legia Warschau na 73 minuten in voor Piotr Zielinski. Twee minuten later mocht de Rode Duivel zich al opmaken om een strafschop te nemen, en dat deed-ie met verve. Mertens zette Legia-doelman Miszta te kijk met een knappe panenka. Hij vierde het doelpunt natuurlijk met de duim in de mond, een verwijzing naar het eerste kindje dat hij samen met vrouw Kat Kerkhofs verwacht. Mertens veegde in één klap een vervelende statistiek weg, want het was pas z’n eerste doelpunt sinds 22 april.

Napoli won uiteindelijk met 1-4 bij Legia en sprong zo over de Polen naar de leiding in groep C. De Italianen hebben zeven punten, Legia heeft er zes. Vanavond bekampen Spartak Moskou en Leicester elkaar nog.

Volledig scherm © REUTERS

Denayer wint met Lyon

Nog in de Europa League heeft Olympique Lyon met duidelijke 3-0-cijfers gewonnen van Sparta Praag. Bij Lyon speelde Rode Duivel Jason Denayer de hele wedstrijd in het hart van de verdediging. Denayer en co blijven stevig leider in groep A met 12 op 12.

Volledig scherm Denayer in duel met Wiesner van Sparta. © AFP

Januzaj speelt hele match, Vertessen niet

In groep B sprokkelde PSV een punt bij AS Monaco dankzij een 0-0-gelijkspel. De 20-jarige Belg Yorbe Vertessen werd tijdens de rust vervangen.

Nog in groep B speelde Adnan Januzaj de hele wedstrijd bij Real Sociedad tegen Sturm Graz. Januzaj en co gingen rusten met een achterstand, maar kwamen na de pauze langszij dankzij een goal van ex-Gent-speler Alexander Sørloth. De match eindigde op 1-1.

Volledig scherm Adnan Januzaj. © EPA