Mertens met assist, Praet met een doelpunt, Villareal met héél veel regen: ook dit gebeurde in de Europa League

Naast Standard, Gent en Antwerp was er nog wel meer interessants te zien in de Europa League vanavond. De opvallendste matchen op een rij.

Loedogorets - Tottenham Hotspur

In dezelfde poule als die van Antwerp kwam eerder ook Tottenham in actie. De teruggekomen Harry Kane maakte tegen Loedogorets zijn 200ste goal voor de Spurs, in wat zijn 300ste match voor de Londenaars was. Een mijlpaal in de carrière van de Engelsman, die Tottenham met uiteindelijk 1-3 aan de overwinning hielp.

HNK Rijeka - Napoli

Dries Mertens nam het met Napoli in groep F op tegen HNK Rijeka. Mertens kon zelf een paar keer op doel schieten, maar deelde vooral veel goede passes uit. Nadat de Kroaten eerst verrassend op voorsprong kwamen, wist Diego Demme op aangeven van Mertens van dichtbij de gelijkmaker binnen te trappen. Na een eigen doelpunt van Filip Braut, kon Napoli uiteindelijk nog met drie punten terugkeren naar Italië.

Volledig scherm Mertens' statistieken. Voor meer data: www.SofaScore.com © SofaScore

Villareal CF - Maccabi Tel Aviv

In Spanje maakt Villareal zich intussen op voor de komst van Maccaba Tel Aviv, maar het weer gooide daar de nodige roet in het eten. Het regende er zo belachelijk hard, dat de aftrap moest worden uitgesteld.

Real Sociedad - AZ Alkmaar

Adnan Januzaj speelde nog een kwartier lang mee met Real Sociedad tegen AZ Alkmaar. Hij verving doelpuntmaker Portu, die met de enige goal van de match zijn ploeg aan drie punten hielp. Opvallend: in groep F tellen Real Sociedad, Napoli en AZ Alkmaar alledrie 6 punten. HNK Rijeka staat na het verlies tegen Napoli puntloos laatste.

Leicester City - Sporting Braga

Geen Timothy Castagne bij Leicester, vanwege een hamstringblessure. De twee andere Belgen kwamen wel in actie. Tielemans werd in de 72 minuut gewisseld voor Harvey Barnes, en Dennis Praet mocht iets na het uur Cengiz Ünder vervangen. Die laatste wissel wierp meteen zijn vruchten af, want nog geen vijf minuten later kon Praet de 3-0 tegen de netten prikken. De assist kwam van man van de match Kelechi Iheanacho, die zelf eerder met twee doelpunten de wedstrijd al zo goed als beslist had. Op een dikke tien minuten van het einde, zorgde Maddison nog voor een vierde goal. 4-0.

In groep G behoudt Leicester met negen op negen het maximum van de punten.

Volledig scherm Praet maakt het derde doelpunt van de avond. © REUTERS

AC Milan - Lille OSC

Voor AC Milan werd het een avond in mineur. Zonder Saelemaekers, die niet in de selectie zat en rust werd gegund, verloor Milan in eigen huis met 0-3 van Lille. Drie keer stond Yusuf Yazici aan het kanon: de Turk scoorde zijn tweede hattrick van het seizoen en is voorlopig topscorer in de Europa League. Jonathan David (ex-Gent) voorzag hem bij zijn laatste doelpunt van een assist.



Door die overwinning pakt Lille de leiderpositie over van AC Milan in groep H, dat met een punt minder nu tweede staat. Sparta Praag (3 punten) en Celtic (1 punt) vervolledigen de poule.

Volledig scherm Yazici trof drie keer raak. © Photo News