MATCHVERSLAG. “Zondag wordt het helemaal anders”: Vanhaezebrouck kijkt na kwalificatie vooruit naar topper tegen Club

Een halfuurtje voor de wedstrijd was het Gentse bestuur nog op van de zenuwen, toen we hen in de catacomben tegen het lijf liepen. “We hebben stress”, zei Sam Baro, die zijn eerste Europese trip als eigenaar van AA Gent maakte. “Makkelijk zal het hier niet worden.” Twee uur later kon het verschil niet groter zijn. Voorzitter Ivan De Witte glunderde. Baro haalde opgelucht adem.

Net voor de aftrap besefte elke Gentenaar eens te meer dat ze voor een lastige opdracht stonden. Wát een sfeer in het GSP Stadion, zeg. Net als vorig jaar tegen Omonia kwamen de Buffalo’s in een heksenketel terecht.

‘Feel the terror of Nicosia’, stond op een spandoek. En ook: ‘Brace yourself tonight, you step into the underworld.’ De tribune achter de goal veranderde in een muur van bengaals vuur. Hadden we een decibelmeter, hij sloeg tilt. Ga er maar aanstaan.

AA Gent had het in de openingsfase dan ook moeilijk met de felle start van APOEL, opgenaaid door hun coach Ricardo Sá Pinto. Ex-Buffalo Kvilitaia dreigde, zonder zijn schoten te kadreren. Roef moest een paar keer alert reageren. Het was puffen en zweten voor AA Gent. Máár het overleefde. En de stormloop van APOEL ging na tien minuten liggen. Oef.

Waar AA Gent er vorig jaar tegen Omonia onderdoor ging, bleef het nu overeind. Wat Hein Vanhaezebrouck vooraf stelde - “dit is een heel ander AA Gent” -, werd kracht bijgezet. De Buffalo’s zijn sterker in de breedte, hebben meer ruggengraat.

AA Gent eiste de bal op én kwam op voorsprong. Brown - daar gaan ze nog veel plezier aan beleven - haalde de achterlijn en zette voor. Doelman Belec duwde de bal in de voeten van Samoise, die koelbloedig afwerkte. De feestvreugde werd nog getemperd door de grensrechter, maar na een minutenlange VAR-interventie bleek er geen sprake te zijn van buitenspel. De Gentse bank veerde recht, Vanhaezebrouck balde de vuisten en klapte in de handen. “Dat doelpunt gaf ons een boost van vertrouwen, terwijl APOEL een serieuze tik kreeg. Wij pakten de match volledig in handen.”

Nog aan de zijlijn werd een Portugees gek - Sá Pinto kreeg prompt een gele kaart. Soms kan een mens ook té gepassioneerd zijn.

Net voor rust probeerde Orban de doelman nog te verrassen met een schot vanop 35 meter, in één tijd vanuit de draai. Ambitieus, en zonder succes. Maar als je Orban bent, mag dat al eens. Vandaag, op deadline day, wordt duidelijk of hij alsnog een last minute transfer maakt. Niets is uitgesloten. “Maar er is op dit moment geen enkel signaal dat hij vertrekt”, zei Vanhaezebrouck. Om er met een kwinkslag aan toe te voegen: “Dit kon evengoed de laatste match zijn van Hein Vanhaezebrouck. Als het vliegtuig morgen neerstort.” Wel... Daar viel weinig tegenin te brengen.

AA Gent bleef in controle. De harde kern van APOEL hield er de sfeer in - met al eens een luid bommetje -, maar dat inspireerde de thuisploeg niet. Hun veer was gebroken. Het genadeschot volgde. Gandelman met een listig balletje, Tissoudali werkte knap af (0-2). In het slot trof hij ook nog de paal. Hoe dan ook zal dat doelpunt de Marokkaan veel deugd doen - ‘t is hem gegund. Vanhaezebrouck: “In de heenmatch viel Tarik al heel scherp in. Ook vandaag was dat het geval. Jammer dat hij geen twee keer scoorde. Al mijn invallers deden het trouwens erg goed.”

Enig smetje op de zege was een slipper van Roef. De doelman ging in de slotminuut nog gruwelijk in de fout. Hij loste een hoekschop en duwde de bal knullig in eigen doel. “Een fait divers”, noemde Vanhaezebrouck het. Hij benadrukte de “volwassen prestatie” van zijn team. “We verteren het grote aantal matchen beter dan vorig jaar. Er is meer concurrentie, de groep is meer belastbaar.”

Bij de spelers mocht de blik meteen op de clash tegen Club Brugge, komende zondag in een uitverkochte Ghelamco Arena. “Dat wordt een heel andere match”, wist Vanhaezebrouck. “Dit duel hier heeft energie gekost. Morgen moeten we vliegen, zijn we een hele dag onderweg. Echt waar: ik vind het onbegrijpelijk dat we van de Belgische federale politie niet eerst op verplaatsing mochten spelen, zoals aanvankelijk het plan was. Dat had ons veel energie bespaard. Maar goed, deze overwinning geeft vertrouwen.”

Tot slot nog een pluim aan de twaalf Buffalo-fans die de moeite deden om naar Nicosia af te reizen. Zij waren getuige van de eerste Gentse overwinning ooit op Cypriotische bodem.

Net als Sam Baro. Hij zal zijn eerste Europese verplaatsing niet snel vergeten.

