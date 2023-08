MATCHVERSLAG. Genk kruipt door oog van de naald en plaatst zich pas na 147 minuten én strafschoppen voor groepsfase Conference League

Derde keer, goeie keer voor Racing Genk . In een slijtageslag van 147 minuten in het bloedhete Adana plaatste de ploeg van trainer Wouter Vrancken zich na strafschoppen ten koste van het Turkse Demirspor voor de Conference League.

De laatste strohalm moest gegrepen worden in de heksenketel die het Yeni Adana Stadion heet. Het volume van de speakers stond tot het maximum opengedraaid en toch konden de 33.000 thuisfans de opzwepende Turkse klassiekers overstemmen. En dan moeten we het nog hebben over die veelgenoemde hitte. Alsof er een warm, vochtig deken over je heen werd gegooid, zo voelde het donderdagavond in Adana.

De beginfase goed doorkomen, dat was de opdracht van Genk. Want de thuisclub, gecoacht door oud-topspits Patrick Kluivert, zou aangevuurd door die fanatieke aanhang, gaan stormen. Zo probeerde Demirspor het ook te doen. En maar drukken. Tegelijkertijd kreeg Genk de nodige ruimte om zelf te voetballen. Net als vorige week in Limburg leverde dat een aangenaam kijkstuk op, met kansen over en weer.

Volledig scherm © BELGA

Vooral Alieu Fadera, de gedoodverfde opvolger van Mike Trésor, prikte in de beginfase. Twee keer trok de Turkse defensie aan de noodrem. Een strengere ref had misschien ingegrepen, maar deze Spanjaard liet doorspelen.

Loopgraven

Het was voetballen in de loopgraven, daar in Adana. Perfect geïllustreerd door het bebloede shirt van Vandevoordt. Hij kreeg bij een een-op-een de knie van Erdogan tegen het hoofd en moest zijn flinke snee de rest van de match verstoppen onder een tulband.

Door het voorval kregen we tien minuten extra tijd en daarin zou het nog flink tegenzitten. Een voorzet van Sari belandde op de arm van Hrosovsky. Een penalty was het verdict van ref Munuera. Vandevoordt wist de strafschop van Ndiaye aanvankelijk nog te pakken, maar was in de herneming kansloos. 1-0. Het 2-1-voordeel van in de heenwedstrijd was uitgewist.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zonde en zuur, want Genk had mogelijkheden in de eerste helft. Telkens ontbrak de laatste pass bij Oyen, Sor, maar ook El Khannouss. Na rust, in een duel dat alsmaar chaotischer werd, gooide Wouter Vrancken Bonsu Baah en vervolgens Arteaga, Heynen en Tolu in de strijd.

Geen strafschop

Even leek een opsteker in de maak. Oyen kon de bal ontfutselen in de zestien van Demirspor en meteen daarna werkte Stambouli hem tegen de grond. Het contact was (te) licht, toch wees de Spanjaard naar de stip. Al snel werd hij naar het scherm geroepen en draaide hij zijn beslissing om. Het stadion brulde het uit van euforie.

Volledig scherm © Photo News

Naarmate de minuten vorderden, oogde Demirspor vermoeider en vermoeider. Zowat elke minuut bleef een speler op de grond zitten. Genk kreeg alsmaar meer grip op de match. Bonsu Baah schoot eens in de handen van de ingevallen doelman Karacic, invaller Tolu schampte zijn kopbal en El Khannouss legde te weinig kracht in zijn schot.

Maar één moment was voldoende en dat moment Genk greep niet in de elf minuten extra tijd die nog eens werden toegevoegd, ondanks dat Luca Oyen ‘m op zijn schoen had. Vanop een meter of vijf trapte het Genkse jeugdproduct hoog over. Kort daarna schilderde Arteaga een voorzet op het hoof van Tolu. De Nigeriaan raakte de onderkant van de lat. Het zat ook niet mee.

Volledig scherm © BELGA

Verlengingen moesten uitsluitsel brengen. Daarin kreeg Oyen al snel een grote kans, maar het schot dat hij produceerde was veel te slap. Ook met het hoofd kon Oyen Karacic niet verslaan. Demirspor haalde al kruipend de strafschoppenreeks. Belhanda, die nog net op zijn benen kon staan, trapte de derde voor de Turken tegen de paal. De Limburgers scoorden alles.

En zo haalde Genk dan toch de Conference League. Een opsteker na al die klappen, van die dramatische titelmatch tegen Antwerp tot de uitschakelingen tegen Servette Genève en Olympiakos, die het de voorbije maanden incasseerde.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

bekijk belangrijke updates 4-5 Genk naar groepsfase! Tolu doet het! Genk gaat door! Belgische fullhouse. Bloed zweet én tranen! 4-4 Akintola maakt opnieuw gelijk. Als Genk de volgende strafschop binnentrapt, stoten ze alsnog door naar de groepsfase van de Conference League. Tolu neemt zijn verantwoordelijkheid! Hij miste nog tegen Servette... 3-4: Aziz nét wel Dit scheelde bijzonder weinig. Aziz trapt een ongelofelijk zwakke strafschop, maar de bal verdwijnt toch onder Karacic. Oef! 3-3 Yusuf Sari speelde een uitstekende wedstrijd. Hij stelt niet teleur met zijn strafschop. Vandevoordt kiest de goede kant, maar Sari's hoekschop is uitstekend getrapt. 2-3: Genk op voorsprong! El Hadj heeft stalen zenuwen. Hij trapt recht door het midden. Doelman Karacic koos een hoek. Het ziet er plots goed uit voor Genk! 2-2: Demirspor mist! Younès Belhanda kan net nog op zijn benen staan, maar een strafschop binnentrappen lukt niet meer. Hij treft de paal. 2-2 Bonsu Baah doet wat hij moet doen. De 18-jarige aanvaller zet Karacic op het verkeerde been. 2-1 Stambouli mist niet. Hij trapt proper binnen in de rechterbovenhoek. 1-1 Heynen maakt meteen gelijk. Niets op aan te merken! 1-0 M'Baye Niang trapt de eerste strafschop van Demirspor staalhard binnen in de linkerhoek. Tweede verlenging afgefloten Na bijzonder zwakke verlengingen krijgen we strafschoppen! Wie heeft nog voldoende krachten om een penalty te trappen? Gele kaart voor Benjamin Stambouli Strafschoppen op komst Het blijft te zwak bij Genk. Willen de Limburgers zich alsnog plaatsen voor de groepsfase van de Conference League, zal het via strafschoppen moeten gebeuren. Genk komt goed weg na fout Heynen Het licht gaat uit bij Heynen. Hij verspeelt knullig de bal, waardoor Belhanda alleen kan doorgaan op Vandevoordt. Sadick komt nog nét op tijd terug met een uitstekende tackle. Oef! Luca Oyen wordt vervangen door Aziz Ouattara Mohammed Luca Oyen is helemaal leeg. Aziz komt in zijn plaats. Bonsu Baah geforceerd Bonsu Baah blijft zoeken naar de gelijkmaker. Zijn geforceerd schot brengt Karacic niet in de problemen. Adana Demirspor sleept zich naar strafschoppen Goed voetballen doen de Turken niet meer. Ze mikken op strafschoppen om Genk uit te schakelen. Start tweede verlenging Nog vijftien minuten heeft Racing Genk om strafschoppen te vermijden. Eerste verlenging afgefloten Racing Genk kwam niet tot scoren in de eerste helft van de verlengingen. Oyen was er enkele keren héél dicht bij. Wereldsave Karacic! Het mag niet zijn voor Racing Genk! Oyen ziet zijn uitstekende kopbal nog net gekeerd worden door Karacic. Wat een wereldsave van de reservedoelman. Het stadion ontploft.

laad meer Statistieken Opstelling