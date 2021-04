Manchester City schaart zich voor het eerst sinds 2016 bij laatste vier in Champions League

Kämpfen und Siegen . Bij Borussia Dortmund hadden ze voor de return van de kwartfinales in de Champions League goed geluisterd naar het clublied. De Duitsers moesten na een 2-1-nederlaag in Manchester scoren en dus gingen de geelhemden gretig van start. Meunier en Hazard begonnen op de bank, De Bruyne moest City als kapitein bij het handje nemen.

De Rode Duivel zag hoe Dortmund in het matchbegin de bal opeiste. Veel gevaar kwam er daarbij niet kijken, Haaland werd nauwelijks in het spel betrokken. Tot de Noorse spits dan plots achter een lange bal mocht rennen. Haaland legde de bal panklaar voor Dahoud, die zijn afgeblokt schot bij Bellingham zag belanden. De 17-jarige Engelsman pikte er knap de bovenhoek uit: 1-0.

Plots stond Dortmund virtueel in de halve finales en dus moest City aan het werk. De Bruyne ramde een bal vanuit stand tegen de dwarsligger, enkele tellen later moest Bellingham na een teruglegger van onze landgenoot doelman Hintz bijstaan. Het momentum zat bij City, maar een gelijkmaker kwam er niet voor de pauze.

Dortmund moest door de gelijkmaker plots het geweer van schouder veranderen, maar de Duitsers kregen de motor maar moeilijk aangezwengeld. Hummels zorgde voor gevaar met een kopbal, maar verder had de thuisploeg het moeilijk om gevaarlijk uit de hoek te komen. Het was integendeel oppassen voor City.

Na een versnelling nam De Bruyne Hitz nog eens onder vuur. De goalie duwde in hoekschop, een kort genomen variant belandde daarop bij Foden. Het rastalent haalde op de rand van de zestien de trekker over en ramde de 1-2 in de korte hoek. Dortmund moest plots drie keer scoren om zich nog te plaatsen voor de laatste vier.

Een onmogelijke opdracht, want City kon de wedstrijd makkelijk uitcontroleren. Guardiola en de zijnen plaatsten zich zo voor het eerst in vijf jaar plaatsen voor de laatste vier in de Champions League. In 2016 gingen de Citizens daarin onderuit tegen Real Madrid, nu staat PSG De Bruyne en co op te wachten.