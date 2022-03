LIVE. Sterling laat de 1-0 liggen!

Champions League Olivier Deschacht over de slechts 4 zeges in zijn 40 CL-duels: “Vergeet niet dat ik bij Lochristi begonnen ben”

Voetbalanalist, assistent-coach bij de nationale U21: met mondjesmaat dompelt Olivier Deschacht (42) zich in het voetbalbad naast het veld, nadat hij eind vorig seizoen de schoenen aan de haak hing. “Ik doe dat niet al te veel hoor, zoals bij de nationale ploeg: dat is slechts een keertje per maand... Perfect om in te lopen. En een beetje om het zwarte gat tegen te gaan”, lacht Deschacht in de VTM-studio, waar hij samen met Marc Degryse optreedt als analist bij Atlético - Man United.

