LIVE. Messi redder in nood van PSG met twee doelpunten

Champions League Hoog en handig bezoek in Lommel: Ederson en Jesus wonen match bij en kunnen spelen tegen Club Brugge

17 oktober Opvallend bezoek aan de Gestelsedijk in Lommel. Niemand minder dan de Braziliaanse Man City-internationals Ederson en Jesus woonden de wedstrijd tegen Moeskroen (3-0) als eregasten in het Soevereinstadion bij. Net als Manchester City behoort Lommel tot de City Football Group. Een functioneel bezoek van de twee City-sterren, die na de interland met Brazilië (een 4-1-zege tegen Uruguay) van afgelopen donderdag niet naar Engeland maar naar België reisden. Zo vermijdt het duo dat ze over het Kanaal tien dagen op hotel in quarantaine moeten en kunnen ze aantreden in de Champions League-match van dinsdag tegen Club Brugge. Ook zonder de twee won Man City makkelijk van Burnley. 2-0, met een goal van Kevin De Bruyne. Club Brugge - Manchester City is dinsdag vanaf 18u45 live op VTM te zien.