LIVE LEVERKUSEN-UNION. De Brusselaars leiden met 0-1 na een knappe treffer van Boniface

Napolitaan­se journalis­ten nemen ref op de korrel in San Siro, ook Spaletti ontevreden: “Onrecht­vaar­dig, maar we kunnen er niets aan doen”

Heel Napels gaat een kaarsje branden: dat hun topscorer maar weer snel fit mag zijn. Want zonder Victor Osimhen beet Napoli z’n tanden stuk op AC Milan: 1-0, getekend Ismael Bennacer. Over zes dagen zullen ze hun Nigeriaanse spits goed kunnen gebruiken om de Rossoneri te elimineren. Verder hopen ze vooral op een andere scheidsrechter, want ref Istvan Kovacs moest het na de partij ontgelden bij de Napolitaans gezinde media. In die andere kwartfinale van de Champions League legde Real Madrid het zwalpende Chelsea met 2-0 over de knie.