LIVE LEVERKUSEN-UNION. 0-1! Boniface trapt Union op voorsprong

“Scott 'to go' Parker vertrekt best” en “Belgische chocolade opgegeten”: buitenland­se pers hard voor Club Brugge

Ook in het buitenland worden veel vragen gesteld bij de toekomst van Scott Parker bij Club Brugge na de “vernedering” tegen Benfica in de Champions League. “Vanavond bleek nog maar eens hoe slap Club presteert onder de hoede van de Engelsman: geen aanvallend plan, geen cohesie in verdediging en een middenveld dat vooral gespecialiseerd is in het over zich laten lopen”, luidt het. Een overzicht van de berichtgeving in het buitenland.