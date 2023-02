LIVE. Komt er een Europese topper uit de trommel voor Union in de Europa League? Brusselaars dromen van Manchester United of Juventus

De Europese playoffs-tussenronde is afgerond. De loting voor de achtste finales in de Europa League is op dit moment aan de gang en Union mag dromen van sterke tegenstanders als Man United of Juventus. Bij de loting van de Conference League (om 13u) maken Anderlecht en AA Gent straks kans op een ‘haalbare’ kaart, of krijgt paars-wit een revanche tegen West Ham? Volg het allemaal live op deze pagina!