LIVE. Hendry: “De druk ligt bij Man City” - Guardiola: “Deze match is belangrijker dan derby tegen Man United”

Buitenlands voetbal Het blijft vijf voor twaalf: Europese tickets van Belgische clubs nog steeds in gevaar

Wat dinsdagavond heel erg veelbelovend begon met de stuntzege van landskampioen Club Brugge op het veld van de Duitse vicekampioen Leipzig (1-2) in de groep des doods van de Champions League, eindigde gisteravond met thuisnederlagen van Antwerp (0-1 tegen Eintracht Frankfurt) en Racing Genk (0-3 tegen Dinamo Zagreb) in de Europa League. In de Conference League pakte AA Gent in de Ghelamco Arena een driepunter tegen Anorthosis Famagusta (2-0), waardoor België een zes op twaalf liet noteren.

1 oktober