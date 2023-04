LIVE GENT-WEST HAM. Tweede helft trekt zich op gang, kunnen de Buffalo's de scheve situatie nog rechtzetten?

Champions League Club-fans clashen met politie in Madrid: blauw-zwar­te heethoof­den, die zelf met stoelen gooien, geweldda­dig aangepakt door agenten voor match bij Atlético

Een deel van de Anderlecht-fans maakten het gisteren te bont in Londen, maar ook Brugse supporters waren eerder deze week niet onbesproken. Vlak voor ze woensdagavond afzakten naar het Wanda Metropolitano van Atlético, kregen ze het aan de stok met de politie op Plaza Mayor, in het centrum van Madrid, waar het feestje al vroeg op de middag was losgebarsten en weinig aan de hand was. De agenten wilden de Brugse fans naar de metro richting het stadion begeleiden, maar toen liep het mis.