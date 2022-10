LIVE (do, 18u45). Union-coach Geraerts over wenkende groepswinst als inzet tegen Braga: “We zijn niet bezig met de eerste plek”

Want als Union morgen ‘thuis’ op het veld van Leuven het Portugese Braga opnieuw klopt, én als Union Berlijn niet wint van Malmö is Union al na vier speeldagen verzekerd van groepswinst. En daar hangt nog een fameus sportief voordeel aan vast: de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League. Een tweede plek is al minder aantrekkelijk. Dan ziet Union zich eerst nog verwezen naar een ‘play-off’ tegen een nummer drie uit een Champions Leaguegroep. Mocht Union alsnog als derde eindigen in zijn groep, volgt de KO-fase na de winter in de Conference League.

Dat zijn bespiegelingen waarop coach Karel Geraerts zich nu niet focust: “Ik ben niet bezig met de eerste, tweede of derde plek. Ik gebruik die negen op negen of mogelijke twaalf of twaalf ook niet naar de groep. Dat is leuk, maar ik ben bezig met de voorbereiding van de volgende wedstrijd, om die te winnen. En als je veel wint, kom je automatisch uit bij mooie cijfers. Maar we bereiden iets voor waar we naartoe willen op lange termijn en dan zullen we wel zien.”

Vanavond speelt Club Brugge al, dat ook kans maakt zijn maximum te behouden. “Club gaat zijn weg in de Champions League, wij hebben ons parcours in de Europa League en kijken in de eerste plaats naar onszelf”, zegt Geraerts. “We zijn wel trots en fier dat wij het goed doen, dat komt ook het Belgische voetbal ten goede.”

Geraerts meent dat Union aan Braga een bijzonder lastige klant zal hebben. De Portugese club beleeft momenteel een dipje. Na een ongeslagen reeks in de competitie en leidersplaats na zeven speeldagen verloor Braga in de Primeira Division nu zijn laatste twee wedstrijden, en kantelde ondertussen Europees tegen Union de 1-0-voorsprong in de slotfase nog helemaal in een nederlaag. “Ik verwacht een felle reactie van Braga tegen ons, na drie nederlagen op rij”, zegt Geraerts. “Daar moeten we klaar voor zijn. Dat wijzelf in een goede periode zitten, geeft ons een boost en is leuk voor het vertrouwen, maar we starten daarom niet met een 1-0-voorsprong. Braga blijft een technisch heel goede ploeg met veel Europese ervaring. Zij willen zich plaatsen voor de volgende ronde. We moeten klaar in ons hoofd zijn.”

Achter Christian Burgess staat nog een vraagteken of hij fit geraakt. De sterkhouder in de verdediging verzwikte zijn enkel afgelopen zondag tegen Cercle en viel uit. Vandaag nam hij wel al aan een deel van de training mee. “We beslissen morgen in samenspraak met de medische staf, wat het beste is voor hemzelf”, aldus Geraerts.

