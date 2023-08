LIVE DEMIRSPOR-GENK. VAR keurt strafschop Genk af, zijn verlengingen nog vermijdbaar?

KIJK. Kapitein Fiorentina bekogeld door West Ham-fans, die eerder in Praag aangeval­len werden: de donkere kant van de Conference Lea­gue-finale

‘Hammer Time’ gisteravond in Praag. Zo'n 20.000 fans van West Ham waren erbij, om de club hun eerste Europese finale in 47 jaar ook te zien winnen - al dan niet in de Fortuna Arena. De supporters in het stadion beleefden de tijd van hun leven, maar een deel liet zich op het halfuur ook negatief opmerken door Fiorentina-kapitein Biraghi tot bloedens toe te bekogelen. Eerder op de dag was het ook al tot incidenten gekomen in de binnenstad.