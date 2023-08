LIVE DEMIRSPOR-GENK. Genk ontsnapt tot twee keer toe: doelpunt Demirspor afgekeurd, Vandevoordt pakt uit met uitstekende save

Wouter Vrancken: “Kunt in deze hitte niet 90 minuten vol gas geven”

Het is tegen Demirspor alles of niets voor Racing Genk, dat zijn laatste troefkaart richting Europees voetbal moet uitspelen. “Er is niet meer druk dan voordien, maar het ding is dat je al het goeie werk van vorig seizoen kunt verliezen”, zegt Vrancken. “Tegen Servette en Olympiakos deden we het goed, maar maakten we het niet af. We moeten de efficiëntie verhogen, zonder dat we volle bak kunnen gaan aanvallen. In deze hitte (31 graden ’s avonds, red.) moet je je momenten kiezen. Op twee dagen geraak je hier niet aan gewend, daar heb je twee weken voor nodig. Je kunt hier niet 90 minuten tegen 100 procent gaan. De balans bewaken wordt cruciaal.”