LIVE DEMIRSPOR-GENK (do, 20u). De Condé: “Transfer Trésor komt dichterbij” - Limburgers aangekomen in Turkije

Er hangt geschiede­nis in de lucht: dit zijn de kansen van Anderlecht, AA Gent en Union in Europa vanavond

Het Belgisch voetbal maakt zich op voor een curiositeit. Om 23 uur — of wat later, in geval van verlengingen of strafschoppen — moet blijken met hoeveel clubs we in een Europese halve finale staan. Eén? Twee? Of drie? Stel je voor, zeg. Union dat straks naar de stad van de liefde zou mogen, om het er in de schaduw van het Colosseum op te nemen tegen Mourinho en zijn Romeinen. En anders tegen Feyenoord — wat maakt het uit? Allez l’Union. Allez Boniface, Teuma, Lapoussin... Encore Une Fois.