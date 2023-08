LIVE DEMIRSPOR-GENK (do, 20u). De Condé: “Transfer Trésor komt dichterbij” - Heynen wél mee naar Turkije

Dimitri de Condé: “Transfer Trésor komt dichterbij”

“Het komt dichter en dichterbij, maar ik zeg altijd: iets is pas helemaal rond als het getekend is. Mikes dossier is het enige dat op dit moment heel actief is. De rest is nog moeilijk te voorspellen, ook op inkomend vlak. Het zijn stresserende dagen, maar ik heb wel geloof in een goede afloop.”