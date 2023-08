LIVE DEMIRSPOR-GENK (20u). Limburgers aangekomen in stadion, houden ze kleine bonus vast?

Alieu Fadera: "Mentaal zijn we klaar"

Alieu Fadera was de speler die Genk vertegenwoordigde op de persconferentie in Adana. "Ik had een kleine terugslag van mijn blessure maar ik voel me klaar voor", verzekerde de Gambiaanse aanvaller. "We weten wat we moeten doen. Mentaal zijn we er klaar voor. Het is hier zeer warm, maar dat is iets waar we ons aan moeten aanpassen."