LIVE. Club en Kiev rusten bij 0-0, blauw-zwart virtueel nog altijd gekwalificeerd

Europa League Oppermach­tig in Schotland, ongeslagen en amper tegengoals: Antwerp wacht loodzware opdracht in Ibrox

16:18 Antwerp staat vanavond voor een quasi onmogelijke opdracht tegen Rangers na de 3-4 op de Bosuil. Minstens twee goals heeft de Great Old in Glasgow nodig om nog kans te maken op de achtste finales van de Europa League. Makkelijker gezegd dan gedaan: Rangers is dit seizoen zeker op Ibrox Park een meer dan te duchten opponent.