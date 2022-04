LIVE. Barça dreigt via Torres, maar ontsnapt even later aan achterstand

Champions League INTERVIEW. Ignace Van der Brempt staat voor uitdaging na vertrek bij Club: “Salzburg zal me beter liggen”

Ignace Van der Brempt (19) kijkt vanavond met Red Bull Salzburg het grote Bayern München in de ogen. De rechtsachter vertrok afgelopen winter bij Club Brugge om zich in Oostenrijk op zijn geliefkoosde plek verder te ontwikkelen. En dat ging plots snel — Van der Brempt weigerde te spelen tegen Union. “Schreuder reageerde teleurgesteld en machteloos. Ik voelde me wel wat schuldig.”

