LIVE APOEL-AA GENT (19u). Vierde keer, goede keer voor Buffalo’s in Cyprus? Vanhaezebrouck: “Dat Orban en Cuypers hier zijn, wil niets zeggen”

Vanhaezebrouck: "Dat Orban en Cuypers hier zijn, wil niets zeggen"

Hein Vanhaezebrouck was er naar eigen zeggen “nog niet uit” wie hij zal opstellen voor de terugmatch tegen APOEL Nicosia. “We willen hier eerst trainen onder deze omstandigheden, en dan gaan we hopelijk de juiste keuzes maken”, zei de coach van AA Gent op zijn persconferentie. De temperatuur in de Cypriotische hoofdstad gaat in elk geval vlot boven de 35 graden. “Het is hier sowieso moeilijk spelen. Dat weten we uit ervaring - we wonnen hier nog nooit. Er kan een geweldige sfeer hangen in dit stadion. Maar daar mogen wij ons niet achter verschuilen op dit niveau. Dat is part of the job. We moeten de match aanpakken alsof we er nog alles aan moeten doen om ons te kwalificeren. In de heenmatch hadden we op achterstand kunnen komen, maar gelukkig hielden we de nul. Onze uitgangspositie is beter dan verwacht. Toch beseffen we dat we hier een goeie match moeten spelen om ons te kwalificeren. Als we ons niveau niet halen, behoort een nederlaag tot de realiteit. Maar dat moeten we uiteraard proberen vermijden.”