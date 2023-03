LIVE ANDERLECHT-VILLARREAL. Villarreal op voorsprong na geblunder in defensie van Anderlecht

De tegenstan­ders van de Belgische clubs: déjà-vu voor Union, Anderlecht tegen een sprookjes­ploeg op de dool en Hein “onder de indruk” van Turken

30 jaar geleden is het, dat er vier Belgische clubs nog actief waren in de 1/8ste finales van de Europabekers. Club, Anderlecht, Antwerp en Standard toen. Club, Anderlecht, Union en Gent nu. Stoot er überhaupt iemand door naar de kwartfinales? Club Brugge staat voor een schier onmogelijke opdracht in Benfica. Union treft dat andere Union uit Berlijn in een rematch van de poulefase. En Anderlecht en AA Gent troffen met Villarreal en Basaksehir twee kleppers in de Conference League.