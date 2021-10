LIVE. “Als Club wint, staan ze vier punten voor op City. Dat kan eígenlijk niet” - Blauw-zwart steekt op sociale media vuur al aan de lont

Europa League Brian Priske voor EL-duel tegen Frankfurt: “Club won van Bundesliga-ploeg, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?”

29 september Na de recente twaalf op twaalf in competitieverband gaat Antwerp met veel vertrouwen richting het Europa League-duel van donderdagavond tegen Eintracht Frankfurt. “Als we spelen zoals op Olympiakos maken we kans om een ploeg uit de Bundesliga te kloppen”, maakt Antwerps trainer Brian Priske zich sterk.