LIVE. Ajax is groepswinnaar en Haller zet record neer - Dortmund kijkt tegen dubbele achterstand aan in Portugal

Ajax heeft dus ook zijn vijfde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. Een unicum: nooit eerder deed een Nederlands team hen dat voor. Ajax kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand tegen Besiktas, maar invaller Haller scoorde twee keer en bezorgde zijn club uiteindelijk toch de drie punten. Sébastien Haller zit nu aan liefst negen goals en is samen met Robert Lewandowski topscorer van het toernooi. De Ivoriaanse spits heeft zelfs een record beet. Hij is de eerste speler die negen doelpunten scoort in de eerste vijf Champions League-matchen in zijn carrière. Haller doet zo beter dan Haaland, die 8 keer scoorde in z’n eerste vijf wedstrijden.