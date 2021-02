LIVE (21u). Wat doet gehavend Real op bezoek bij Atalanta? Volg de CL-kraker vanavond op VTM 2!

Champions League ‘La Remontada’, zonder twijfel een van de meest heroïsche voetbalmat­chen uit de geschiede­nis: “We werden allemaal half zot”

16 februari Een mirakel, een wonder, de gekste of strafste Champions League-wedstrijd ooit... Het zijn maar een paar beschrijvingen voor wat er zich op 8 maart 2017 afspeelde in Camp Nou. Spektakel op, maar zeker ook naast het veld: Nicolas Sarkozy, gewezen president van Frankrijk en notoir PSG-fan, werd uit de tribunes gezet, Thiago Motta reed na de zware nederlaag met zijn wagen een fan aan en achteraf bleek een muzikant in de straten van Barcelona profetisch te zijn. Vanavond staan beide topteams weer lijnrecht tegenover elkaar. Wordt ook deze dubbele confrontatie er eentje voor de geschiedenisboeken?